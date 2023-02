Réduire les prestations sociales progressivement pour inciter à travailler

La réduction des prestations sociales devrait être plus progressive, de manière à ce que le revenu d’emploi après impôt de ceux qui en bénéficiaient soit plus important et ainsi les inciter à rejoindre le marché du travail.

C’est ce que révèle une étude de l’Institut économique de Montréal (IEDM) jeudi matin.

«Plus la part des revenus d’emploi que les travailleurs conservent est grande, plus le travail est attrayant, a rappelé M. Dean, chercheur associé à l’IEDM et auteur de l’étude. Malheureusement, l’impôt et la vitesse de réduction des prestations au Québec font en sorte qu’il y a un niveau de revenu où le travail n’est que très peu attrayant.»

En se basant sur les données de 2020, l'étude a établi qu’un Québécois travaillant au salaire minimum à temps plein gagnerait 25 414 $ par année.

Ce même Québécois se verrait soustraire 16 112 $ par l’impôt, les cotisations sociales obligatoires et la perte de prestations spécifiques, soit 63,6 % du salaire. Il lui resterait donc, après déductions, 9302 $, soit un gain net de 4,61 $ par heure travaillée.

«La pente de l’impôt et de la perte de prestations décourage les prestataires de l’aide sociale de joindre le marché de l’emploi, a affirmé Jason Dean. En rendant la réduction des prestations plus progressive, les gouvernements fédéral et provincial rendraient l’emploi plus attrayant», a-t-il ajouté.

L'étude recommande donc de réduire le taux de récupération des prestations sociales de moitié.

L’économiste estime le bassin de personnes aptes au travail mais vivant de l’aide sociale à plus de 348 000 au Canada, dont près de 100 000 au Québec.