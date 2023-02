Régime des rentes du Québec: une majorité des PME favorable à l’augmentation de l’âge d’admissibilité

Même le Conseil du patronat du Québec s’oppose au rehaussement de l’âge minimal pour commencer à toucher sa rente du RRQ. Une majorité de PME y sont toutefois favorables, révèle un sondage obtenu par notre Bureau parlementaire.

Selon un coup de sonde mené par la Fédération canadienne de l'entreprise indépendante (FCEI) auprès de ses membres, 55 % des PME appuient la possibilité de reporter l’âge minimal d’admissibilité au Régime des rentes du Québec (RRQ) de 60 à 62 ans.

À peine le tiers des répondants s’opposent au scénario mis de l’avant par Retraite Québec, qui fait l’objet depuis mercredi de consultations à l’Assemblée nationale.

«Il y a une ouverture pour la majorité des entreprises», constate François Vincent, vice-président pour le Québec de la FCEI, qui n’a pas été invité à se prononcer devant les parlementaires.

Ses membres sont beaucoup plus mitigés quant à la possibilité de repousser l’âge minimal à 65 ans, comme l’avancent les administrateurs du RRQ dans la deuxième hypothèse de leur document de réflexion : 44 % se disent favorables et 41 % contre, alors que la marge d’erreur est de 4,1 %.

Vent de face

Comme la vaste majorité des intervenants entendus depuis le début de la consultation, les PME considèrent par-dessus tout que «la priorité, c’est de trouver une façon d'inciter le travail des personnes plus expérimentées», a insisté M. Vincent.

Bien que le ministre des Finances Eric Girard ait assuré d’entrée jeu mercredi que le gouvernement n’a pas encore tranché, ses interventions en commission parlementaire laissent entrevoir un préjugé favorable envers le report de l’âge minimal proposé par Retraite Québec.

Mais en commission parlementaire, le vent de face souffle fort. À l’instar des experts et des syndicats entendus la veille, le Conseil du patronat du Québec (CPQ) craint que l’augmentation de l’âge d’admissibilité au RRQ pénalise ceux ayant des emplois physiquement plus exigeants.

Libre choix

«Le CPQ croit donc que le choix revient au citoyen, chaque situation est différente, c’est pourquoi la décision de la prise de la rentraite doit demeurer flexible», a déclaré le président et chef de la direction du Conseil du patronat, Karl Blackburn.

Le Conseil du statut de la femme s’est également inquiété jeudi «des conséquences néfastes» que le rehaussement de l’âge minimal d’admissibilité pourrait avoir pour certaines femmes, «particulièrement les plus vulnérables».

«Je constate que l’argument contre le report de l’âge (minimal d’admissibilité au RRQ) à 62 ans qui revient continuellement est celui qui concerne la pénibilité des emplois», a commenté le ministre Girard.

«J’enregistre toutes ces remarques et je les apprécie», a-t-il assuré. Le ministre considère néanmoins que cet aspect du débat incombe davantage aux régimes de retraite privés. «Ça n’empêche pas que c’est un élément important et qu’on doit en discuter», a laissé tomber M. Girard.

Points de convergence

Notons que les différents intervenants entendus jusqu’à présent s’entendent sur plusieurs points, comme la proposition de rendre facultative les cotisations au RRQ pour les 65 ans et plus et l’importance de miser davantage sur l’éducation pour décourager les 33 % de cotisants qui prennent leur retraite à 60 ans, une proportion qui tend déjà à diminuer.

«Mieux informés, on pense qu’il pourrait y avoir une tendance à repousser (l’admissibilité au RRQ) sans l’obliger à 62 (ans). Les gens sont assez intelligents lorsqu’ils sont informés, pour prendre des décisions», a soutenu Luc Beauregard, secrétaire-trésoriers de la Centrale des syndicats du Québec (CSQ).