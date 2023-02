Savoir média: les enjeux liés à nos forêts scrutés à la loupe dans la série documentaire «La bataille pour la forêt»

La série documentaire «La bataille pour la forêt» de Savoir média permettra dès le mardi 14 février de faire le tour des enjeux liés à la forêt québécoise, à l’heure où, sur fond de changements climatiques, des scientifiques se questionnent à propos du développement et de la protection de cette importante ressource québécoise.

On s’intéressera à diverses questions scientifiques, économiques, environnementales, humaines ou sociales dans cette production. Il sera notamment question de la forêt ancienne et urbaine, de l’industrie forestière, des changements climatiques, ainsi que de la protection et de l’avenir de la forêt sur notre territoire.

Les personnes mises de l’avant défendent la forêt et cherchent des «solutions innovantes vers le développement durable et une saine gestion des forêts québécoises», a-t-on souligné dans un communiqué.

«L'Université du Québec est très heureuse d’avoir collaboré à la série "La bataille pour la forêt", en mettant à profit les expertises de sa Grande initiative réseau – Forêt qui rassemble près de 100 chercheurs et chercheuses des 10 établissements du réseau à la grandeur du Québec. Par l’entremise de cette initiative, le réseau UQ contribue à l’aménagement durable des forêts par le développement des connaissances et des solutions innovantes pour atténuer les effets des changements climatiques. Je me réjouis de l’apport de nos chercheurs et chercheuses à cette série qui aborde d’importants enjeux pour l’avenir de nos forêts», a expliqué le président de l’Université du Québec, l’ex-ministre Alexandre Cloutier.

Gabrielle Anctil anime les six demi-heures, qui sont réalisées par Simon C. Vaillancourt et produites par Savoir média, en collaboration avec l’Université du Québec et avec la participation financière du Fonds des médias du Canada (FMC).