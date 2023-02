Séisme en Turquie: la Banque Mondiale annonce une aide de 1,78 milliard de dollars

La Banque mondiale a annoncé jeudi qu'elle apportera une aide de 1,78 milliard de dollars à la Turquie, après le violent séisme qui a secoué lundi le sud de la Turquie et la Syrie et a fait au moins 20 000 morts.

Cette aide doit en premier lieu permettre d'aider les secours, a détaillé la Banque Mondiale. Mais aussi cibler les besoins en termes de reconstruction.

«Nous fournissons une assistance immédiate et préparons une évaluation rapide des besoins urgents et massifs sur le terrain. Cela permettra d'identifier les domaines prioritaires pour le redressement et la reconstruction du pays alors que nous préparons des opérations pour répondre à ces besoins», a indiqué le président de la Banque Mondiale, David Malpass, cité dans le communiqué.

Le montant total de cette aide est composé de 780 millions de dollars compris dans deux «composantes d'intervention d'urgence contingentes» (CERC) pour la Turquie.

«Les CERC aident les pays bénéficiaires à accéder rapidement aux fonds des projets pour les interventions d'urgence, comme c'est actuellement le cas en Turquie. L'aide sera utilisée pour reconstruire les infrastructures de base au niveau municipal», détaille la Banque Mondiale.

Par ailleurs, un milliard de dollars sera apporté à travers des opérations visant à «soutenir les personnes touchées, la Banque mondiale fournissant un soutien immédiat au relèvement et à la reconstruction après cette catastrophe».

L'Organisation mondiale de la santé (OMS) redoute une crise sanitaire majeure qui causerait encore plus de dommages que le séisme. Les organisations humanitaires s'inquiètent particulièrement de la propagation de l'épidémie de choléra, qui a fait sa réapparition en Syrie.

L'Union européenne a envoyé de premiers secours en Turquie quelques heures après le séisme lundi. Mais elle n'a initialement offert qu'une aide minimale à la Syrie par le biais des programmes humanitaires existants, en raison des sanctions internationales en vigueur depuis le début de la guerre civile en 2011.

Mercredi, Damas a officiellement sollicité l'assistance de l'UE et la Commission a demandé aux États membres de répondre favorablement à cette requête.