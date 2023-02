SSJB: une dose d’amour pour notre français

« Le français a besoin d’amour ! » lance la présidente générale de la Société Saint-Jean-Baptiste (SSJB), Marie-Anne Alepin. C’est pour rendre un hommage vibrant à notre langue qu’un spectacle, animé par France Castel et Emmanuel Bilodeau, aura lieu samedi soir à Montréal.

• À lire aussi: «Ça ne pouvait m’arriver que maintenant»: Rihanna prête pour son grand retour au Super Bowl

• À lire aussi: Super Bowl: voici cinq spectacles marquants de la mi-temps

• À lire aussi: L'ascension fulgurante d'un artiste: «Il n’y en a pas d’autres qui sonnent comme du FouKi»

Photo fournie par Paul Ducharme

À quelques jours de la Saint-Valentin, la Société Saint-Jean-Baptiste a voulu propager un peu d’amour pour le français. Ici, on oublie les motifs politiques ou idées polarisantes, le but n’est que de créer un événement positif.

Photo d'archives, Pierre-Paul Poulin

« Le français réunit tout le monde. Ce n’est pas une question de partis politiques », dit Marie-Anne Alepin.

Après une première édition présentée en juin 2021, la SSJB a voulu ramener samedi soir son spectacle Déclaration d’amour, pour l’amour du français.

Photo fournie par John Londono

L’événement rassemblera près d’une vingtaine d’artistes de tous genres, dont Alfa Rococo, Patsy Gallant, Denis Trudel, Fabien Dupuis, Marc Angers, Sarah-Émilie Deschamps et Maud Saint-Germain.

Photo fournie par Bertrand Exertier

Des musiciens les accompagneront aussi sur la scène du Gesù. Ils seront sous la direction musicale de Chafiik (Loco Locass).

Les invités livreront différents textes pour signifier leur amour pour la langue. On profitera de l’occasion pour rendre hommage à René Lévesque, dans le cadre des célébrations de son 100e anniversaire.

Le spectacle proposera aussi un numéro de danse et un de slam, livré par le jeune Zéphyr Bielinski, 19 ans.

Comme un baume

« C’est un spectacle qui s’adresse à tout le monde de toutes les générations, dit Marie-Anne Alepin. Ça va faire du bien. En ce moment, on a vraiment besoin d’amour. Ce spectacle-là est comme un baume. En même temps, ça nous fait découvrir la beauté de notre langue et aussi la force de nos artisans au Québec. On a des textes puissants écrits par des auteurs et autrices qui sont vraiment incroyables. »

Arrivée à la présidence de la SSJB il y a deux ans et demi, Marie-Anne Alepin admet être très inquiète de l’avenir du français au Québec.

« Il n’y a plus personne qui peut contester qu’il est en recul, à Montréal et même en région. Si le français recule, c’est la fin de notre culture. Il faut travailler tous les jours pour l’aimer. »

♦ Le spectacle Déclaration d’amour, pour l’amour du français aura lieu samedi soir, à 19 h, au Gesù. Pour les infos : ssjb.com