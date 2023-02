Un autre geste disgracieux de Zachary L’Heureux?

La Ligue de hockey junior majeur du Québec (LHJMQ) a décidé de ne pas sévir contre l'attaquant des Mooseheads de Halifax Zachary L'Heureux, qui a été accusé sur les médias sociaux d’avoir dardé un jeune de 16 ans assis dans les estrades, mercredi à Gatineau.

Le directeur des communications et des relations médias de la LHJMQ, Maxime Blouin, a confirmé par le biais de son compte Twitter, jeudi soir, qu’aucune sanction ne sera imposée à l’attaquant de la formation des Maritimes. Le circuit avait indiqué, plus tôt, que le directeur de la sécurité des joueurs se penchait sur la question.

«En l’absence de preuves vidéo et de témoins impartiaux, la LHJMQ n’imposera pas de sanctions disciplinaires à la suite du match d’hier entre les Olympiques de Gatineau et les Mooseheads d’Halifax», peut-on lire.

Rappelons qu'une mère de famille affirme que son fils de 16 ans a été dardé par L’Heureux au moment où ce dernier quittait la patinoire à la suite d’une défaite de 3 à 2 aux mains des Olympiques. Personne n’a été blessé selon les témoignages publiés sur les médias sociaux.

L’Heureux a déjà été suspendu huit fois en un peu plus de 27 mois dans la LHJMQ, dont trois pour bâton élevé et deux pour conduite antisportive. Il a jusqu’ici accumulé 27 parties de punition.

Sur la glace, il a totalisé 18 buts et 37 points en 24 rencontres cette saison et, dans une plus grande mesure, 79 filets et 185 points en 158 sorties depuis ses débuts au sein du circuit junior. Il a été sélectionné au 27e rang par les Predators en 2021.