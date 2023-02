Une ado sortie des décombres après 80 heures en Turquie

Des voisins ont donné l'alerte: ils avaient entendu un bruit diffus derrière le mur. Après cinq heures d'efforts, Melda Adtas est sortie vivante des décombres.

Plus de 80 heures après le séisme d'une magnitude de 7,8 qui a secoué le sud-est de la Turquie et la Syrie voisine lundi en pleine nuit, retrouver des vivants commence à relever du miracle.

Surtout avec le froid nocturne, intense, qui sévit dans le pays. Surtout à Antakya, l'antique Antioche, en ruines, dans une province dévastée.

Mais trois personnes avaient déjà été secourues dans l'immeuble de Melda, des voisins du dessus. Les secouristes ont donc repris leur course contre la mort, sous l'œil angoissé d'un père qui ne parvenait plus à joindre sa fille.

Melda, 16 ans, était coincée sous un mur renversé comme au fond d'un puits profond. Mais le chef d'équipe, Suleyman (il n'a pas donné son patronyme) est un de ces mineurs de la mer Noire qui ont foncé vers le sud pour prêter main-forte aux secours.

AFP

Sans lui, assurent ses coéquipiers, l'intervention n'aurait pu être menée à bien. Car Suleyman sait appréhender les boyaux sombres.

Travaillant en silence pour garder le contact avec Melda, ils ont dégagé les obstacles l'un après l'autre, sous l'œil anxieux des badauds.

Jusqu'à parvenir au chevet de la jeune fille transie, meurtrie, mais en vie, qu'ils ont remontée avec douceur.

Ils étaient alors six à soulever le brancard, casqués et couverts de poussière, les traits tirés, après avoir protégé Melda d'une couverture contre le froid et les indiscrets.

AFP

La plupart des victimes, cueillies dans leur sommeil, étaient très peu vêtues quand le séisme les a précipitées dans le chaos.

Une fois Melda en sécurité dans l'ambulance, les hommes se sont étreints, embrassés, congratulés, certains en larmes.

AFP

«Nous n'avons pas travaillé pour rien! Nous avons sorti une fille des décombres!», se sont-ils réjouis.

«Quel jour sommes-nous?», a demandé l'un d'eux, épuisé et désorienté par cette course éreintante contre le temps assassin.

«Dieu vous bénisse! Que Dieu vous bénisse tous!», leur a lancé le père de Melda, sous les applaudissements de la rue.