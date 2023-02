Veillée à Laval : mobilisation touchante pour soutenir les jeunes victimes

Une nouvelle veillée en l’honneur des deux bambins de quatre ans morts après qu’un bus ait foncé sur leur garderie a été empreinte d’émotions jeudi soir, devant l’église Sainte-Rose-de-Lima.

Plusieurs citoyens encore sous le choc ont tenu à braver l’épaisse neige qui s’abattait pour faire acte de présence.

Tout juste avant la veillée organisée par la Ville de Laval, Judith Cost est venue en compagnie de ses deux enfants d’âge primaire.

Laurent Lavoie

«J’ai une amie qui n’habite pas loin, ça a affecté l’école de ses enfants, donc c’est sûr que ça vient nous toucher. Mes enfants ont été baptisés ici [à l’Église Sainte-Rose-de-Lima]»,a relaté la Lavalloise de 45 ans, qui a trouvé ardu d’expliquer la gravité des événements à ses petits.

Un peu après 18 h 30, au moins une centaine de personnes s’était massée sur le parvis de l’établissement.

Tristement historique

Non loin du trottoir, Vicky Lock, qui œuvre dans un service de garde privé à Saint-Jérôme, a avoué être bouleversée, tout comme ses collègues, par la tragédie.

Laurent Lavoie

«On est dévasté de pouvoir même imaginer que cet acte-là envers de jeunes enfants ça puisse exister», a-t-elle mentionné au Journal, après que des intervenants sociaux aient sensibilisé sa famille pour des ressources d’aide.

«C’est un moment tristement historique. J’espère que le gouvernement va prendre en exemple cette situation-là, parce que [la personne] qui a causé ça a commis une geste inacceptable», a ajouté Danny Greco, le conjoint de Mme Lock.

Solidarité

Dans les minutes qui ont suivi, le premier ministre du Canada, Justin Trudeau, s’est joint à l’événement. Le maire de Laval Stéphane Boyer était par ailleurs à ses côtés.

« Évidemment, on aurait préféré que ce geste n’arrive pas, mais je me réjouis dans la solidarité qu’on peut voir ici ce soir », a déclaré M. Boyer devant les journalistes.

La famille d’au moins une victime s’est recueillie dans l’église, donnant droit à des scènes déchirantes, alors qu’une bonne partie de la foule avait quitté les lieux.

à travers des accolades bien senties, ils ont été nombreux à fondre en larmes, toujours inconsolables, a constaté Le Journal.

«Quand il n’y a pas de réponses un drame comme ça, qu’est-ce qui nous reste ? Il nous reste à ce qu’on se tourne vers le Seigneur, et dire coudonc, qu’est-ce qui se passe?», a fait valoir le curé de l’église Sainte-Rose-de-Lima, Michel Bouchard, qui a baptisé le garçon qui a péri mercredi matin.

Mobilisation

Tout au long de la journée, des familles ont franchi les portes de l’église en guise d’appui aux proches frappés par le drame.

Plusieurs dizaines de peluches et des fleurs ont été entassées devant l’autel. Il est possible que ces dons soient offerts aux personnes endeuillées ou redistribués à une population plus fragile avec l’aide d’un organisme.

Laurent Lavoie

Parents et enfants se sont déplacés : un des cadeaux laissés par un visiteur était signé par Laury-Rose, 4 ans, de Verchères, en Montérégie.

Un peu plus loin, une autre note se lisait «Reposez en paix, petits anges».