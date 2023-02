10 jolis vins pour la Saint-Valentin

Voici dix jolis vins à offrir ou s’offrir pour souligner la grande fête de l’amour.

Des bulles pour émoustiller le corps et l’esprit, du blanc et du rouge pour passer un bon repas avec ceux que vous aimez, et quelques surprises dont une sucrée pour bien terminer la soirée.

Buvez moins. Buvez mieux.

Complices de Loire, L’Evanescente Extra Brut, Montlouis-sur-Loire

★★1⁄2 | $$1⁄2 | 22,70 $ | France 12 %

Photo courtoisie

Le chenin est un merveilleux cépage qui peut donner d’excellents résultats comme vin sec, demi-sec ou moelleux, mais aussi comme vin effervescent. C’est le cas avec celui-ci qui nous vient de Loire et qui ne fait l’objet d’aucun dosage, c’est-à-dire qu’on n’ajoute aucune liqueur sucrée à la mise en bouteille. Ça donne un vin hyper sec, tendu, mais qui possède une matière assez ample, le tout étant aiguillé par des bulles de bonne finesse. Des flaveurs de fleur, de citron et de miel contribuent à le rendre encore plus agréable. Parfait pour l’apéro ou pour accompagner quelques huîtres en entrée.

Code SAQ : 15041382

Mestres, Cava Gran Reserva 2017, Coquet

★★★★ | $$1⁄2 | 28,25 $ | Espagne 12 %

Photo courtoisie

Envie d’un verre de bulles aux allures de champagne, sans en payer les frais ? Le Coquet de la famille Mestres ne vous laissera pas sur votre soif. Établi à Sant Sadurní d’Anoia, noyau historique de la production de cava, Jaume Mestres récolte toujours ses xarel-lo, parellada et macabeo un peu plus tard que ses voisins, pour aller chercher de la maturité et du volume. Son Gran Reserva est élevé sur lies pendant plus de 42 mois, ce qui explique la finesse de ses bulles et ses parfums complexes de crème pâtissière, de pain brioché et de pâte d’amande, qui se mêlent au fruit blanc. Aucune sucrosité, mais beaucoup de nuances et de volume, avec une finale saline et digeste. Excellent !

Code SAQ : 13944529

Marques de Casa Concha, Chardonnay 2020, Valle del Limarí

★★★ | $1⁄2 | 19,95 $ | Chili 13,5 %

Photo courtoisie

Si vous êtes de ceux pour qui Saint-Valentin rime avec poissons et fruits de mer, vous voudrez mettre la main sur une bouteille de chardonnay produit tout au nord du Chili, dans la vallée de Limarí. Un vin blanc plutôt complexe, riche en parfums de fruits blancs, de zeste de citron et de pâtes d’amande ; la bouche est vibrante et sa finale relevée d’amers appelle un plat de spaghetti à la bisque de homard. Loin du modèle de vin blanc lourd et hyper boisé, celui que signe l’œnologue Marcelo Papa puise plutôt dans les sols calcaires de Quebrada Seca une fraîcheur et une tension qui feraient l’envie de bien des bourguignons.

Code SAQ : 11416141

Domaine Bru-Baché, Jurançon sec 2020

★★★1⁄2 | $$ | 22,60 $ | France 13 % | Bio

Photo courtoisie

À Monein, au pied des Pyrénées, Claude Loustalot façonne des vins de façon traditionnelle, comme il l’a appris de son oncle, Georges Bru-Baché. Ses vignes sont cultivées en terrasses, selon les principes de la biodynamie depuis 2006. Son jurançon sec brille encore par sa richesse et par l’opulence de ses saveurs de fruits jaunes bien mûrs, mais il conserve une juste acidité qui permet de maintenir l’équilibre. À table, c’est la bouteille idéale pour faire le pont entre une entrée de pétoncles aux agrumes confits et les fromages coulants, à la fin du repas.

Code SAQ : 14555234

Les Grandes Espérances, Le Génie Orange 2021

★★★ | $$$ | 23,55 $ | France 12,5 % | 500 ml - Bio

Photo courtoisie

Un très bon vin de macération pelliculaire, ou un vin orange si vous préférez. Lui aussi à base de chenin et provenant de Loire, il offre un nez franchement aguicheur avec ses tonalités d’écorce d’orange, de nectarine, de thé et de fleur blanche. La bouche paraît ample, presque ronde, mais le vin reste bien sec. Bonne acidité qui vient rehausser les saveurs alors que l’amertume apporte de l’élégance. Une excellente manière de s’initier au vin orange. Avec les fromages en fin de repas ou pour accompagner des poissons fumés.

Code SAQ : 14555744

Alex Foillard, Beaujolais Villages 2021

★★★★ | $$$1⁄2 | 30,25 $ | France 13 % | Nature

Photo courtoisie

Le fils d’Agnès et Jean Foillard baigne dans le gamay depuis toujours. Depuis 2015, il acquiert ses propres vignes, sur lesquelles il applique les principes de l’agriculture biologique. Son 2021 – en exclusivité sur SAQ.com jusqu’au 16 février – provient de vignes de gamay de 70 ans, cultivées dans les sols de calcaire et de sable du lieu-dit Saint-Ennemond, à l’est de Brouilly. Alex Foillard vinifie sans intrants, sinon une infime dose de soufre à la mise en bouteille, et livre un excellent beaujolais-villages à la texture suave et veloutée, bourré des saveurs typées du gamay, entre la griotte et le poivre. Sortez l’assiette de charcuteries du Québec et régalez-vous !

Code SAQ : 14786198

François Villard, Certitude 2020, Crozes-Hermitage

★★★1⁄2 | $$$1⁄2 | 34,50 $ | France 13,5 %

Photo courtoisie

Dirigé avec beaucoup de sérieux et de passion par François Villard, un ancien cuisinier, ce domaine d’environ 25 hectares de vignes autour du Rhône produit parmi les plus beaux vins de la région. On sent justement ce côté gourmand dans le vin avec un nez bien parfumé de cassis, de figue fraîche, de poivre et de violette. La bouche offre une matière juteuse, des tanins fins et une finale expansive évoquant des notes de fruits noirs et d’épices. Un pur régal à servir avec un onglet de bœuf grillé ou des côtelettes d’agneau.

Code SAQ : 12474019

Nicolis, Amarone della Valpolicella Classico 2016

★★★★ | $$$$1⁄2 | 59,00 $ | Italie 15 %

Photo courtoisie

C’est l’un des amarones les plus secs offerts à la SAQ. C’est aussi l’un des plus complexes. Majoritairement composé de corvina à laquelle s’ajoutent rondinella, croatina et molinara, le vin est élevé 30 mois en fût de chêne de Slovénie, puis 6 mois en bouteille. Nez explosif de fruits noirs, de boîte à tabac, de feuille de laurier, de sous-bois, de cuir, de fleur et d’épices. La bouche est suave et riche, construite autour de tanins encore fermes. Longue finale caressante. Déjà accessible, il pourra continuer à se développer encore quelques années. À ouvrir une dizaine d’heures avant de servir en prenant soin de retirer environ 20 ml, puis laisser la bouteille debout dans un endroit frais, ou à passer en carafe 45 minutes. Une merveille avec le gibier ou les fromages relevés.

Code SAQ : 11028324

Thasos, Moscatel de Setúbal 2010

★★★ | $1⁄2 | 14,05 $ | Portugal 17 %

Photo courtoisie

Beaucoup de plaisir ici, et à tout petit prix. Un vin fortifié (ou muté, puisqu’on ajoute de l’alcool au moût de fermentation) à base de muscat d’Alexandrie qui subit une longue macération avec peaux (deux mois) et sera ensuite vieilli deux ans en fût de chêne. Couleur topaze, nez éclatant de mirabelle, d’abricot séché, d’orange confite, de clou de girofle, de muscade, de curry. En bouche, la matière est certes riche et concentrée, mais pas sirupeuse, bien relevée par l’acidité. Bonne persistance et complexité plus qu’enviable. Une fois ouverte, on peut garder la bouteille 3 à 4 semaines dans le frigo. Un mariage parfait avec les fromages ou, mieux encore, avec un restant de gâteau aux fruits des Fêtes.

Code SAQ : 10809920

Montinore Estate, Pinot noir 2019, Willamette Valley

★★★1⁄2 | $$1⁄2 | 29,35 $ | États-Unis 13,5 %

Photo courtoisie

On est vite charmé par le grain mûr et plein de vitalité qu’offre le vin de Rudy Marchesi, leader de la viticulture biodynamique sur la côte ouest américaine. Marchesi a acquis ce vaste domaine planté en 1982 dans la partie nord de Willamette Valley, dans les collines qui forment le piémont du Coastal Range. Les vignes sont conduites sans irrigation et donnent un pinot noir franchement délicieux en 2019. Les notes de fruits rouges et de fruits noirs se rencontrent sur un fond d’épices et de thé noir. La texture est souple, mais aussi dotée d’une certaine vigueur tannique qui fera un malheur à table, avec un magret de canard aux cerises noires. Miam !

Code SAQ : 13186609

Correct ★

Bon ★★

Très bon ★★★

Excellent ★★★★

Exceptionnel ★★★★★

Plus d’étoiles que de dollars : vaut largement son prix

Autant d’étoiles que de dollars : vaut son prix

Moins d’étoiles que de dollars : le vin est cher