HURTUBISE, Bernard



À la suite d'une vie bien remplie, est décédé doucement le 29 janvier 2023 à l'âge de 98 ans dans la paix, Bernard Hurtubise.Il laisse dans le deuil ses enfants: Mathieu (Danielle Blais), feu Marie-Josèphe (Gaétan de Muys), Catherine (Denis Arsenault), Anne et Eve (François Dufort); ses dix petits-enfants: David, Etienne, Geneviève, Vincent, Jean-François, Julien, Antoine, Ugo, Audrey, Philippe et ses huit arrière-petits-enfants: Maude, Justin, Jacob, Léa, Samuel, Alexy, Constance et Téo.Fils d'Alfred Hurtubise et Germaine Kirouac, il laisse également dans le deuil ses deux soeurs Gabrielle et Monique ainsi que plusieurs neveux, nièces et ami(e)s.Son parcours a été teinté de générosité, de disponibilité, d'ouverture et de bons conseils ainsi que de grandes réalisations dont l'essor de la gastronomie au Québec et plus précisément à l'Expo 67. Il nous laisse avec les convictions de ses valeurs profondes: sens de l'honneur, diplomatie et amour de la vie! Paix à son âme!La famille accueillera famille, ami(e)s et connaissances le dimanche 12 février 2023, de 16h à 20h, auMONTRÉAL, QC H1L 3K9Aussi, suivra, le lundi 13 février 2023 un rassemblement funéraire à l'église St-François d'Assise, 700 rue Georges-Bizet, Montréal, Qc, H1L 5S9 de 10h à 11h, puis une messe dès 11h au même endroit.Après la cérémonie, la mise en terre se fera au Repos (cimetière) Saint-François d'Assise au 6893 rue Sherbrooke est, Montréal, Qc, H1N 1C7. Enfin, un buffet suivra .Des dons aux soins palliatifs de Montréal seraient appréciés.