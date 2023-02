POISSANT née BÉLANGER

Christiane



À Pointe-aux-Trembles le 6 février 2023 à l'âge de 81 ans est décédée Madame Christiane Bélanger, épouse de Monsieur Léo Poissant et mère de feu Michèle.Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses belles-soeurs Claire et Lucie Poissant, son filleul Clément Boucher, autres neveux et nièces, parents et amis.La famille vous acceuillera au complexe :lundi le 13 février 2023 de 13h à 17h et de 19h à 21h, mardi le 14 février de 10h à 13h30.Les funérailles seront célébrées en l'église St-Marcel, 1630 boulevard St-Jean-Baptiste à 14h. L'inhumation se fera à une date ultérieure au cimetière de St-Blaise.