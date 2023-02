Coupes budgétaires à Soccer Canada: les filles en ont assez

Soccer Canada prévoirait d’importantes coupes budgétaires au sein de ses programmes nationaux, ce qui a suscité l’ire des équipes de l’unifolié.

L’athlète Janine Beckie a même confirmé au réseau TSN que la formation féminine allait faire la grève jusqu’à nouvel ordre.

Dans une lettre publiée vendredi, l’Association des joueuses de soccer du Canada (CSPA) a reproché à Canada Soccer de la laisser tomber à quelques mois de la Coupe du monde féminine.

«À seulement six mois du plus gros tournoi de l’histoire du football féminin, notre préparation pour la Coupe du monde et le succès futur du programme de l’équipe nationale féminine sont compromis par l’incapacité de Canada Soccer à soutenir ses équipes nationales, lit-on dans la missive.

«Malgré notre excellente feuille de route et des exploits historiques depuis plus d’une décennie, nous continuons à nous faire dire qu’il n’y a pas assez d’argent pour financer adéquatement notre programme et nos équipes de jeunes.»

La CSPA négocierait «patiemment» avec Canada Soccer depuis plus d’une année en vue de la compétition qui aura lieu en Australie et en Nouvelle-Zélande. Elle s’inquiète maintenant de devoir «se préparer à jouer au plus haut niveau sans recevoir le même soutien dont l’équipe masculine a bénéficié en 2022».

«Nous n’avons pas seulement eu à annuler des séances, mais aussi des camps d’entraînement entiers, enchaîne la CSPA. Nous avons été contraintes de réduire le nombre de joueuses et de membres du personnel invitées et de limiter de façon significative les activités déjà restreintes des équipes juniors.

«(...) Canada Soccer a attendu jusqu’à maintenant pour nous annoncer qu’il ne pouvait pas financer adéquatement l’équipe féminine. Nous sommes fatiguées de devoir nous battre pour être traitées de façon équitable.»

La CSPA a conclu sa lettre en demandant que «Canada Soccer respecte son engagement envers l’égalité des genres et l’avancement du sport au pays», sans quoi elle presserait la fédération de changer de leadership.

The time is now, we are taking job action. pic.twitter.com/QbVbhTcdDU — CanadianSoccerPlayers (@PlayersCanadian) February 10, 2023

Solidarité

Dans un communiqué partagé par l’international canadien Mark-Anthony Kaye, l'Association des joueurs de l'équipe nationale masculine de soccer du Canada (CMNSTPA) a exprimé sa solidarité à l’égard de ses compatriotes.

«Nous savons que Canada Soccer clame ne pas avoir les ressources nécessaires pour soutenir l’équipe féminine comme il le faut d’ici la Coupe du monde féminine. Cette réponse est scandaleuse et doit être corrigée.

«Canada Soccer refuse ou ignore depuis juin 2022 les demandes de l’Association des joueurs de prouver qu’il n’a pas les fonds pour gérer l’organisation de la bonne façon et pour compenser de façon juste les athlètes. Nous demandons qu’il explique où sont les millions de dollars qu’il devrait recevoir annuellement.»

Ces coupes budgétaires arrivent au pire moment, aux dires des internationaux canadiens, puisque le soccer est en plein essor au Canada et que la Coupe du monde de soccer masculin aura lieu en Amérique du Nord en 2026.

«Si l’état-major de Canada Soccer n’est pas prêt à corriger le tir et à répondre à nos demandes et inquiétudes, nous demandons à la ministre du Sport, Pascale St-Onge, d’intervenir et d’apporter les changements nécessaires au sein du groupe de leadership», a averti la CMNSTPA.

Canada Soccer se défend

Dans un communiqué publié en soirée par Canada Soccer, l'organisation affirme avoir «fait ses preuves dans le soutien du soccer féminin».

«L’équité salariale pour notre équipe nationale féminine est au cœur de nos négociations en cours avec les joueuses. Canada Soccer ne signera aucune entente sans que ce principe soit respecté. C’est pourquoi, après des mois de négociations avec les joueuses de notre équipe nationale féminine et leur conseiller juridique, Canada Soccer a déjà versé des montants rétroactifs convenus par les deux parties.

«Afin de poursuivre ce travail important, nous avons besoin d’une entente collective en place, afin de planifier l’avenir de façon responsable. Nous avons présenté une offre porteuse d’équité à nos joueurs des deux équipes nationales et à leurs conseillers il y a plusieurs mois et nous sommes toujours dans l’attente d’une réponse sur les conditions de cette proposition.»