Dépanneur de L’Étape: véritable frénésie pour les petites saucisses au bacon

Les propriétaires du dépanneur de L’Étape, situé sur la route 175 au milieu de la réserve faunique des Laurentides, étaient loin de se douter il y a deux ans que leur idée de vendre aux automobilistes des petites saucisses enrobées de bacon allait faire autant fureur, eux qui en vendent maintenant des milliers par jour.

«On voulait offrir quelque chose de chaud au dépanneur et il fallait que ça se mange bien, a expliqué Sandy Laforge, copropriétaire de l’établissement. J’ai eu l’idée et je ne pensais jamais que ça prendrait ces proportions-là. C’est passé de 150 saucisses à des milliers par jour.»

Le record jusqu’à maintenant est de 5400 petites saucisses vendues en une seule journée!

La demande est à ce point importante qu’entre trois et quatre employés ont dû être affectés à temps plein à la production des saucisses.

«On n’avait pas vu que le produit deviendrait aussi important. Quand il n’y en avait pas, les gens nous le faisaient savoir très clairement qu’ils en voulaient», nous a confié la cheffe d’entreprise, soulignant qu’elle n’a eu d’autres choix que de peser sur l’accélérateur pour augmenter sa production.

Et il n’y a pas que les gens qui traversent le parc qui en achètent, il y a aussi les mordus.

«Il y a des clients qui partent d’Alma aller-retour pour venir en chercher. Ils trouvent que ça se mange bien dans l’auto en famille, a constaté Martine Ruest, gérante à L’Étape depuis 13 ans. On sent qu’on sert vraiment du bonheur.»

Quelle est la recette de ce succès?

La qualité de son produit expliquerait en partie ce succès phénoménal, croit Mme Laforge, disant, notamment, ne pas faire cuire les saucisses trop à l’avance pour conserver leur fraîcheur. Selon elle, le bouche-à-oreille a aussi fait son œuvre, après quelques entrevues dans les médias et les bons mots de l’humoriste Mathieu Dufour à propos de cette initiative sur les réseaux sociaux et dans ses spectacles.

Sandy Laforge planche maintenant sur la commercialisation à grande échelle de son produit, tout en mentionnant qu’il est encore trop tôt pour dévoiler plus de détails sur ce projet.