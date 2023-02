Des nouvelles vivaces complètement capotantes!

Chaque année, le marché horticole nord-américain est littéralement submergé par des centaines de nouveautés végétales. Je vous présente dans cette chronique quelques-unes des nouvelles plantes vivaces figurant parmi les plus prometteuses et les plus excitantes de 2023 !

ASTILBE ‘DARK SIDE OF THE MOON’

Photo fournie par Proven Winners

Voici l’une des rares astilbes au feuillage noir. Parmi les innombrables cultivars d’astilbes, on retrouve surtout des feuillages verts et quelques variétés teintées de jaune ou de rouge, mais très peu dont le feuillage est pourpre, encore moins noir !

Le superbe feuillage de l’astilbe ‘Dark Side of the Moon’ fait exception. En juillet, ses feuilles très foncées, presque noires, mettent magnifiquement en valeur ses panicules de fleurs roses teintées de violet, qui atteignent près de 60 cm de hauteur.

Même si cette astilbe a une préférence pour la mi-ombre et l’ombre légère, elle accepte aussi le plein soleil, à condition que le sol où plongent ses racines demeure toujours humide. Comme toutes les astilbes, cette plante affectionne les sols légers, abondamment amendés de compost.

HOSTA ‘SIBERIAN TIGER’

Photo fournie par JC Raulston Arboretum

L’hosta ‘Siberian Tiger’ est tout simplement unique ! Son feuillage tigré et lumineux, vert marqué de stries jaunes, est absolument incomparable.

Il y a plusieurs années, un horticulteur néerlandais a rapporté du Japon un hosta tout à fait unique. Bien qu’il soit très difficile de le certifier, certains experts croient que la plante en question serait le cultivar ‘Mito No Hana’. Toutefois, l’horticulteur qui a découvert cet incroyable hosta a préféré l’appeler ‘Siberian Tiger’, nom qui lui va d’ailleurs à merveille.

Il s’agit de l’un des premiers hostas au feuillage rayé. Ses feuilles vertes présentent d’étroites rayures jaunes qui semblent briller à la lumière du jour. Avec le temps, les rayures prennent une teinte plus verte, ce qui diminue le contraste.

Bien qu’il s’agisse d’un petit hosta ne mesurant guère plus de 30 cm de hauteur, ‘Siberian Tiger’ fait forte impression lorsqu’il est planté en bordure d’une plate-bande ou mis en valeur dans un pot.

À l’aise dans la plupart des terres fraîches, mais bien drainées, cet hosta donnera un excellent rendement s’il est planté dans un sol riche en humus ayant une bonne capacité de rétention d’eau et d’éléments nutritifs. Il est conseillé de mettre beaucoup de compost dans la fosse lors de la plantation et, par la suite, d’en épandre environ 2 à 3 cm d’épaisseur à sa base chaque printemps.

HEUCHÈRE ‘PINK PANTHER’

Photo fournie par Walters Garden

Lorsqu’il émerge du sol au printemps, le feuillage de cette magnifique heuchère est de couleur rose métallique. Au fur et à mesure que la saison progresse, ses feuilles prennent une teinte pourprée avec des nervures plus foncées.

Cette vivace produit également durant l’été de nombreuses petites fleurs roses en forme de clochettes portées par de délicates hampes faisant un peu plus de 30 cm de hauteur.

L’heuchère ‘Pink Panther’ est à son aise si on la plante au soleil ou à la mi-ombre, dans un sol léger et toujours frais, mais parfaitement bien drainé, dont le contenu en humus est plutôt élevé.

CŒUR-SAIGNANT ‘RUBY GOLD’

Photo fournie par Proven Winners

Avec ses tiges gracieusement arquées portant de délicates fleurs, le cœur-saignant est une plante ornementale cultivée depuis fort longtemps en Amérique du Nord. Son nom commun a été inspiré par ses fleurs qui ont la forme de petits cœurs d’où semble s’échapper une goutte de sang formée par les pétales intérieurs.

Voilà qu’un tout nouveau cultivar de cœur-saignant au feuillage doré appelé ‘Ruby Gold’ vient de faire son apparition sur le marché horticole. En plus de ses tiges et nouvelles pousses qui sont orangées, cette plante produit au printemps de nombreuses fleurs rose foncé qui contrastent vivement avec son feuillage lumineux. Cette imposante vivace peu atteindre tout près d’un mètre de hauteur et survit aux conditions hivernales qui sévissent jusqu’en zone 4.

Le cœur-saignant ‘Ruby Gold’ préfère la mi-ombre ou l’ombre légère et doit bénéficier d’un sol riche et humide, mais bien drainé. Afin d’éviter que son feuillage se décolore, assurez-vous de planter ce cœur-saignant dans un endroit frais et partiellement ombragé où il sera bien protégé des chauds rayons du soleil d’après-midi, contre un mur ou une haie faisant face à l’est par exemple. Assurez-vous également de maintenir bien humide le sol où plongent ses racines en disposant un paillis organique à sa base. Chaque printemps, épandez 2 à 3 cm d’épaisseur de compost au pied de ce cœur-saignant.

Où vous procurer ces nouveautés ?

Vous pourrez trouver les arbustes présentés dans cette chronique dans les jardineries et pépinières suivantes :

Breck’s

(800) 644-5505

brecksbulbs.ca

Ferme Bédard Blouin

(418) 666-5518

fermebedardblouin.com

Jardins Michel Corbeil

(450) 472-4358

jardinsmichelcorbeil.com

Les vivaces du Merle Bleu

(418) 337-8157

vivacesmerlebleu.com