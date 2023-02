Des réfugiés syriens de Québec veulent aider les sinistrés du séisme

Touchée de près par le violent tremblement de terre qui a décimé une partie de la Turquie et de la Syrie, une famille de réfugiés syriens de Québec amasse des dons pour venir en aide «à ceux et celles qui ont tout perdu».

• À lire aussi: Une vidéo surréelle du désastre après les séismes de Turquie et de Syrie

• À lire aussi: Nouveau bilan, plusieurs enfants sauvés cinq jours après, concession de Damas sur l'aide aux zones rebelles

Propriétaire de l’entreprise Aliments ensemble – les saveurs de la Syrie, installée au Grand Marché de Québec depuis trois ans, la famille Khatib, est en deuil.

À l’aise en français, celle qui se veut la porte-parole de la famille, Rama Khatib, mentionne la voix nouée par l’émotion que sa cousine et son cousin, âgés de 20 et 18 ans, ont péri sous les décombres, en Turquie.

«Ils vivaient au cinquième étage. Lors du premier tremblement de terre, la maison s’est effondrée. Mon oncle, sa femme et mon grand-père ont pu sortir, mais mes cousins sont morts. Lorsqu’ils les ont vus après avoir eu de l’aide pour enlever les débris, ils ont retrouvé ma cousine, enlaçant mon cousin. Elle a tenté de le protéger», raconte-t-elle, les larmes aux yeux.

Photo envoyée par la soeur de Rama Khatib

Plusieurs de ses proches, dont sa grande sœur, des tantes et des oncles, sont également à la rue, alors que leur maison s’est effondrée lundi, à Kahramanmaras, l’épicentre du tremblement de terre, et à Adiyaman, en Turquie.

Deux villes complètement dévastées par le séisme meurtrier de 7,8, qui a été suivi par un second de 7,5 sur l’échelle de Richter, à peine quelques heures plus tard.

«On va mourir!»

Quand sa sœur, âgée de 30 ans, a téléphoné à sa famille à Québec dimanche soir, Rama savait que quelque chose n’allait pas, puisqu’il était près de 4h du matin, en Turquie. «Elle criait : maman, on va mourir! » en montrant des images de sa maison complètement fissurée, où elle demeure avec ses deux jeunes enfants et son mari. «Qu’est-ce qu’on peut faire? On est ici, on est loin», déplore la jeune femme de 19 ans, dévastée.

À Alep, en Syrie, ses trois oncles, leurs femmes et leurs enfants, ont survécu. Mais, il n’y a plus d’électricité et l’accès à l’eau potable est très complexe, raconte Rama. «Déjà, l’électricité, ça partait et ça venait à cause de la guerre. Mais maintenant, il n’y a plus rien et il fait froid», s’inquiète-t-elle.

Photo envoyée par la soeur de Rama Khatib

«Ce n’est pas normal»

«J’ai de la difficulté à me concentrer. Je vois les gens ici, tout est normal. Dans ma classe, les gens rient ensemble. Mais, ce n’est pas normal, il n’y a rien de normal pour moi, les gens meurent. Ça me touche beaucoup», affirme-t-elle, secouée par le drame.

Aide

Depuis cette nuit tragique, Rama s’inquiète pour sa sœur et sa famille. Ses parents sont dans tous leurs états, dit-elle.

Pour venir en aide aux Turcs et aux Syriens sinistrés, la famille Khatib met à la disposition des clients du Grand Marché une boîte pour y recueillir des dons. Celle-ci est installée directement à leur kiosque, situé près de l’entrée principale.

«Nous ne voulons pas aider uniquement notre famille, mais le plus de monde possible», affirme Rama.

Même si l’aide se rend difficilement du côté de la Syrie, en raison de la guerre, Rama précise pouvoir passer par son oncle, à qui sa famille envoie régulièrement de l’argent. «C’est compliqué. Parfois, les gens envoient de l’aide, mais c’est intercepté aux frontières par les douaniers ou les policiers, qui gardent le tout pour eux», souligne-t-elle.

Triste bilan

Plus de 100 heures après le tremblement de terre, le bilan continue de s’alourdir, alors que l’on compte désormais plus de 20 700 morts en Turquie et en Syrie.

En 2016 que Rama, ses parents, ses trois sœurs et son frère, ont immigré à Québec. Ils arrivaient d’Istanbul en Turquie où ils ont vécu cinq ans, après avoir fui leur Syrie natale, lorsque leur maison eut été anéantie par une bombe, au début de la guerre civile, en 2011.