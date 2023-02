Des retrouvailles nostalgiques avec Martine St-Clair

Martine St-Clair avait donné rendez-vous à ses nombreux fans au Casino de Montréal, vendredi, pour la première Montréalaise de sa tournée «Retrouvailles», un spectacle qui lui permet de revisiter ses plus grands succès des dernières décennies.

L’énergique «Papillon», une chanson née de sa collaboration avec Xavier Caféine, a ouvert ces retrouvailles, avant qu’elle n’enchaine avec le classique «On va s’aimer», que le public a pu reprendre en chœur avec elle.

MARIO BEAUREGARD/AGENCE QMI

«Enfin, on se retrouve, s’est-elle exclamée alors qu’elle était chaudement applaudie. On a. quand même passé quatre décennies ensemble, il n’y a pas juste Madonna qui peut fêter ses 40 ans de carrière.»

Pour ce spectacle, Martine St-Clair est allée piocher à travers les époques et les styles, passant de «Un très long chemin» à «Danse avec moi».

MARIO BEAUREGARD/AGENCE QMI

Entourée de quatre musiciens et d’une choriste, la chanteuse, en costume noir avec une veste à paillettes, maitrise parfaitement son environnement. Sa voix est toujours aussi claire et limpide, avec une sensibilité et une maturité qui lui donnent encore une épaisseur supplémentaire. Les textes de ses chansons prennent plus de sens et de profondeur.

MARIO BEAUREGARD/AGENCE QMI

Elle s’amuse même à faire chanter la salle sur «Je ne sais plus comment je m’appelle», une chanson de son album «Caribou», datant de 1990.

Même si elle l’a chanté des centaines de fois, son interprétation de «Monopolis», extraite de «Starmania», reste une des plus belles et des plus émouvantes qui existent. Le public lui a même offert une standing ovation bien méritée.

Des toiles de la chanteuse habillent le fond de scène, une peinture abstraite bleue pour débuter, avant que le tableau «Tot’Aime» occupe l’espace, une œuvre qui a donné naissance à une chanson du même titre, écrite par Lucien Francoeur sur une musique de Gilbert Montagné.

MARIO BEAUREGARD/AGENCE QMI

En réécoutant ses neuf albums de chansons originales pour préparer ce spectacle, la chanteuse de 60 ans a eu l’idée de mettre ensemble un certain nombre de ses chansons très rythmées («Oublie-moi», «Laisse tomber», «Désir égal danger»...) dans un medley endiablé. Des titres que l’on entendait souvent à la radio à l’époque et qui ont provoqué un peu de nostalgie dans le public.

Après une longue introduction, «Au cœur du désert» conserve toute sa fraîcheur et sa pertinence avec sa voix qui n’a pas pris une ride.

En hommage à Barbra Streisand, qui l’a fortement influencée quand elle était très jeune, elle a ensuite interprété la magnifique «The Way We Were».

Les chansons d’amour semblent incontournables du répertoire de Martine St-Clair. «Je chantais l’amour, mais quand je revenais chez moi, j’étais toute seule», a-t-elle expliqué avant de chanter «Tous les juke-box», «Quand je tombe en amour», avant de clore ce segment avec son incontournable succès, «Ce soir l’amour est dans tes yeux», suivi de «Il y a de l’amour dans l’air», provoquant des standings ovations à répétition grandement méritées!

La chanteuse, qui est en tournée à travers le Québec jusqu’à l’automne, sera en supplémentaire le 15 octobre prochain, à la cinquième salle de la Place des Arts.