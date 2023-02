Elle demandait des services, on lui propose l’aide médicale à mourir

La vétérane des Forces armées canadiennes Christine Gauthier s’est fait proposer l’aide médicale à mourir par un fonctionnaire du ministère qui la représente alors qu’elle ne demandait que le soutien et les services auxquels elle avait droit.

L’ancienne combattante, qui a notamment servi à Chypre et en Israël pendant la guerre du Golfe, a perdu l’usage de jambes à la suite d’un accident à l’entrainement en 1988, avant d’être déclarée invalide en 1995. Depuis, elle se bat pour obtenir des services auprès du ministère des Anciens Combattants pour adapter sa maison ou renouveler certaines pièces d’équipement.

Depuis les 25 dernières années, Mme Gauthier s’est montrée persistante, mais «comment expliquer 18 ans d’attente pour un deuxième “set” de roues pour mon fauteuil», a-t-elle lancé à Stéphan Bureau vendredi soir sur le plateau de l’émission «Le monde à l’envers».

Elle aura aussi attendu 5 ans pour un renouvellement d’élévateur et 12 ans pour un nouveau fauteuil, alors que le renouvellement est permis aux 5 ans, a-t-elle indiqué.

Tous les jours, Mme Gauthier doit ramper pour entrer et sortir de chez elle et hisser son fauteuil roulant à l’aide d’une corde. «Depuis les 5 dernières années, c’est des blessures inutiles et des dommages corporels que le gouvernement m’inflige à force d’avoir tous ces transferts», a-t-elle raconté.

Lors d’un appel de routine avec le ministère, Mme Gauthier dit avoir exprimé son épuisement face à la situation et à la lenteur bureaucratique qui la brimait, ce à quoi on lui aurait répondu de but en blanc qu’elle avait droit à l’aide médicale à mourir.

«[À mon interlocuteur] je lui aie dit “écoutez-moi, je n’en peux plus, il faut que ça se règle, je ne peux plus continuer comme ça” et on m’a dit “vous savez Mme Gautier, si vous pensez que vous ne pouvez plus continuer, que vous n’êtes juste plus capable, vous avez le droit à l’aide médicale à mourir”», a indiqué l’ancienne combattante.

«Je ne peux pas croire qu’on ne peut pas juste me donner les équipements dont j’ai besoin pour vivre, mais qu’on va m’aider à mourir. [...] C’est inadmissible», a-t-elle poursuivi, ajoutant qu’elle se battait pour rester en vie depuis plus de 15 ans, malgré les idées noires qui lui traversaient l’esprit.

Avant les Fêtes, le ministère des Anciens Combattants avait l’intention de poursuivre sa privatisation des services et d’octroyer un contrat privé d’une valeur de plusieurs centaines de millions de dollars dans le cadre du Programme de réadaptation national. Au même moment, Mme Gauthier a appris que huit autres anciens combattants avaient eu une histoire similaire à la sienne.

Aussi à l’émission

L’intensiviste François Marquis, qui revient tout juste du Costa Rica où il a tourné dans la téléréalité «Sortez-moi d’ici», a quant à lui passé la soirée sur le plateau entouré des Louis T., Yasmine Abdelfadel, Sophie Durocher et Richard Martineau.

Les débatteurs ont notamment discuté de polyamour et du chemin Roxham, avec l’avocat en immigration, Me Jean-Sébastien Boudreault.

L’émission «Le monde à l’envers» est présentée tous les vendredis sur le coup de 20h, à TVA.