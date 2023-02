Entrepôt au 1 Van Horne: la population amenée à se prononcer

Les citoyens ont jusqu’à dimanche pour se prononcer sur le projet de transformation de l’entrepôt situé au 1 Van Horne, via un sondage en ligne.

Le promoteur Rester inc. propose de convertir ce bâtiment iconique du Mile End, situé aux limites du Plateau-Mont-Royal et de La Petite-Patrie, afin d’y accueillir un hôtel et des bureaux haut de gamme. Plusieurs acteurs du milieu communautaire s’entendent pour dire que cette vision ne correspond en rien aux besoins des Montréalais. Nous croyons que la conversion de cet immeuble et la portée de ce projet devraient être réfléchis avec les différentes populations entourant ce lieu. C’est pour cette raison que nous invitons la population à se prononcer sur le projet dans sa forme actuelle.

La transformation de cet entrepôt requiert l’approbation du conseil d’arrondissement et préalablement par le comité consultatif d’urbanisme (CCU), car il déroge à plusieurs dispositions du Règlement d’urbanisme de l'arrondissement du Plateau-Mont-Royal.

Manque de locaux

Alors que le quartier manque de locaux adaptés et abordables pour se loger, le milieu communautaire se questionne sur l’intérêt d’un développement hôtelier et de bureaux haut de gamme dans le quartier. À l’heure actuelle, le règlement interdit la construction de logements aux abords d’une voie ferrée, excluant la possibilité d’intégrer des logements sociaux dans ce projet. Bien que les besoins en logement sociaux et abordables soient criants dans le quartier, il existe d’autres besoins en termes de locaux tout aussi importants.

En effet, la CDC du Plateau-Mont-Royal a réalisé un cahier thématique sur l’aménagement et l’habitation dans le Grand Plateau en 2019. Les priorités et les besoins du quartier qui sont ressortis en matière d’aménagement urbain sont clairs :

· Développer des projets à vocation sociale en aménageant des terrains sous-utilisés

· Utiliser les sites à caractère patrimonial pour qu’ils continuent de desservir la collectivité après leur conversion

· Créer des espaces culturels et communautaires, ainsi que des lieux de rassemblement citoyen

· Besoins de services sociaux et communautaires

· Besoins d’un développement commercial adapté aux besoins des résidents

· Besoins de locaux pour les organismes communautaires

Dialogue souhaité

Ces priorités et ces besoins sont toujours d’actualité aujourd’hui, surtout dans un contexte exacerbé par la crise du logement. Présentement, les organismes communautaires du quartier sont confrontés à des enjeux importants en ce qui concerne leurs locaux. En effet, plusieurs organismes se voient contraints de quitter leurs locaux à cause d'évictions, de reprise de logement ou de fortes hausses de loyer, les laissant souvent sans option viable pour se relocaliser. C’est un phénomène croissant qui empêche les organismes de remplir leur mission. Un bâtiment comme l’entrepôt Van Horne pourrait répondre à ces enjeux et permettrait aux organismes de continuer d’offrir leurs services à la population et ainsi participer à la vitalité du territoire du Plateau-Mont-Royal.

Malheureusement, la consultation en ligne ne permet pas de prendre pleinement en considération les préoccupations des citoyens, d’ouvrir un dialogue sur les besoins de la communauté et surtout d’apporter des réponses sur la réalisation de cette transformation. Comme piste de solution et pour une démarche consultative transparente, nous invitons le promoteur, les élus et le comité consultatif d’urbanisme à aller explicitement à la rencontre des citoyens du quartier pour leur permettre de s’exprimer sur ce projet et sur les besoins du quartier.

Soyons bien clairs, nous accueillons favorablement l’idée de donner une nouvelle vocation à ce bâtiment. Cela dit, nous aimerions y voir une vocation sociale et communautaire plus claire, plus forte et mieux définie. Il est indispensable que le quartier puisse être partie prenante de ce projet, comme le bâtiment fait partie du patrimoine historique du Mile-End.

CDC Plateau-Mont-Royal

Comité des citoyens du Mile End

Mile End Ensemble

Groupe d’Action Citoyenne de Villeray et Petite-Patrie