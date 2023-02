France: opération pour ramener en mer une baleine coincée dans un fleuve

Une opération était en cours vendredi pour tenter de guider vers la mer une baleine à bosse coincée dans l'estuaire d'un fleuve de Bretagne, dans l'ouest de la France, a indiqué une association qui coordonne le sauvetage.

Le mammifère marin long de 7 à 10 mètres a été aperçu jeudi matin dans la Rance, en amont d'une usine marémotrice qui sépare le fleuve de la mer, a déclaré à l'AFP Thierry Buanic, président de l'association naturaliste Al Lark.

«La priorité absolue, c'est de faire sortir la baleine de l'estuaire», insiste-t-il.

Le cétacé est rentré dans la Rance en profitant de l'ouverture d'une vanne de l'usine marémotrice près de la ville côtière de Saint-Malo et peine depuis lors à retrouver son chemin vers le large malgré plusieurs réouvertures du barrage durant la journée de jeudi.

Il n'y a toutefois pas d'inquiétude particulière pour sa santé.

«Elle est en forme, pas du tout abattue. Le principal problème c'est le différentiel de niveau entre la Rance et la mer. Donc depuis ce matin (vendredi) 9 h, on a ouvert en grand toutes les vannes de l'usine marémotrice», six au total mesurant chacune 10 mètres de large pour 15 m de haut, explique M. Buanic.

«Le niveau de la Rance va se rapprocher de celui de la mer et en même temps, cela crée un courant qui mène vers la mer de la Rance vers l'extérieur. On espère que la baleine va suivre le sens du courant pour remonter vers son milieu naturel», ajoute le président d'Al Lark.

S'il arrive que des dauphins de 2 ou 3 mètres de long s'engagent dans le fleuve, c'est en revanche la première fois qu'une baleine à bosse s'y fourvoie depuis la mise en service de l'usine marémotrice en 1966.

Plusieurs associations de protection de la nature participent à l'opération avec des embarcations, de même que la gendarmerie maritime et des scientifiques du Muséum national d'histoire naturelle.

On ne sait que peu de choses sur l'animal, «qui semble faire entre 7 et 10 mètres de long et serait donc plutôt jeune. On ne sait pas si c'est un mâle ou une femelle, ce qu'elle fait là», dit M. Buanic.

Selon lui, il n'y a rien d'extraordinaire à ce qu'une baleine à bosse circule dans la Manche, même si elles ont tendance à contourner cette zone en raison du trafic maritime intense.