François Legault, le fédéraliste fatigué

François Legault est déjà frappé de fatigue face au gouvernement Trudeau.

Comme si la fin de la naïveté avait sonné. Comme s’il avait déjà rangé ses revendications au placard, puisque toujours sans résultat. Peine perdue, de toute façon.

Sa réaction face à l’offre fédérale sur les transferts en santé, six fois inférieure aux demandes des provinces, l’illustre bien.

Las

Pour expliquer ses chemises intactes, le PM Legault a dit avoir eu une « grosse journée ». Pas d’énergie pour la moue.

C’est plus profond : le PM semble déjà devenu las – ou réaliste – devant un gouvernement fédéral intraitable sur ses pouvoirs. Il n’aura pas une « nouvelle relation » avec le Canada, comme il le souhaitait.

Dépourvu de la combativité et la créativité nécessaire pour changer un tant soit peu le rapport de force avec le fédéral, François Legault encaisse dorénavant. Et revoit ses exigences à la baisse. C’était déjà le cas sur les questions d’immigration. C’est le cas maintenant en santé.

Autre temps, Gaétan Barrette, ex-ministre libéral, avait accusé le gouvernement Trudeau de pratiquer un « fédéralisme prédateur » après un échec dans les négociations sur les transferts en santé. François Legault, lui, se dit seulement « déçu » de l’offre fédérale.

Autre temps aussi, on avait l’impression que les rôles étaient inversés à Québec.

La CAQ dans le rôle du PLQ, et Legault dans le rôle de Jean Charest face à des oppositions qui demandaient d’en faire plus.

Reproduction canadienne

Notons ceci.

Le gouvernement Trudeau dirige un gouvernement minoritaire, pratiquement en lambeau, et a besoin du Québec et de l’Ontario pour sa réélection. Devant lui, deux gouvernements en selle : Doug Ford en Ontario et un gouvernement caquiste impérial qui nous vantait son rapport de force après sa réélection.

Et cela se finit par le statu quo – ou par de minuscules gains.

Dans l’orbite canadienne, rien ne change, tout se reproduit, peu importe la force du gouvernement en place. On savait déjà que le PM Legault était un fédéraliste sans enthousiasme.

Maintenant, il a surtout l’air d’un fédéraliste fatigué.