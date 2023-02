Investissement Québec: des «honoraires» multipliés par quatre

Il en coûtera plus de 130 millions $ aux contribuables, cette année, pour gérer les demandes d’aide financière déposées par les entreprises . C’est près de quatre fois plus qu’avant l’arrivée au pouvoir du gouvernement Legault, en 2018.

Chaque année, le ministère de l’Économie verse des « honoraires » à Investissement Québec pour étudier les demandes d’aide des entreprises et préparer la documentation qui accompagne les prêts, subventions, garanties de prêt et autres investissements effectués par le gouvernement.

Pour l’exercice 2022-2023, qui se termine à la fin mars, ces frais atteindront 131,3 millions de dollars, soit 266 % de plus que la somme de 35,9 millions de dollars déboursée en 2018-2019.

Même par rapport à l’an dernier, la hausse est importante : elle dépasse les 20 %.

Juste une partie des coûts

Ces dépenses excluent les coûts directs associés à l’aide financière aux entreprises, parmi lesquels on compte les frais d’emprunt, les rabais d’intérêts et les pertes découlant des mauvaises créances.

Pour justifier l’explosion des coûts, Investissement Québec évoque notamment la croissance de l’actif sous gestion ainsi que le retour des événements en présentiel et des missions à l’étranger.

Notons toutefois que l’actif que gère Investissement Québec au nom du gouvernement a progressé d’à peine 11 % depuis 2018-2019.

L’an dernier, Investissement Québec soutient avoir perdu 4 millions de dollars avec la gestion des programmes d’aide du ministère de l’Économie.

La société d’État calcule avoir dépensé 44 millions de dollars pour l’analyse des demandes et la réalisation des transactions, 24 millions de dollars pour l’« accompagnement » des entreprises, 38 millions de dollars pour la prospection d’investissements étrangers et le soutien aux entreprises exportatrices ainsi que 12 millions de dollars pour le développement de normes et de programmes de certification, indique son rapport annuel.

Bond de l’aide

Pierre Fitzgibbon, ministre responsable

En 2021-2022, Investissement Québec a accordé, avec l’argent du ministère dirigé par le très influent ministre Pierre Fitzgibbon, pour plus de 1,6 milliard de dollars en aide financière aux entreprises.

C’était 40 % de plus que l’année précédente.

Il faut dire que les chiffres de 2020-2021 et de 2021-2022 ont été gonflés par le Programme d’action concertée temporaire pour les entreprises (PACTE), mis en place en réponse à la pandémie.

Sur une période d’environ 18 mois, quelque 1479 entreprises ont reçu un total de 1,24 milliard de dollars en prêts et en garanties de prêt dans le cadre de ce programme qui a pris fin l’an dernier.

♦ En 2021-2022, Investissement Québec dit avoir effectué, au nom du gouvernement, 3409 « interventions financières » auprès de 2702 entreprises.