L’animateur Piers Morgan s’en prend durement à Madonna

«Un costume d’Halloween qui fait frémir», «hideuse», «embrassante», «narcissiste», «une ordure massive»: l’animateur de télévision britannique Piers Morgan ne mâche pas ses mots pour décrire Madonna.

«Elle veut jouer à la jeune femme sexy de 25 ans, mais elle en a 64 ans. On ne peut pas jouer à la victime quand on provoque et que tout ce qu’on fait pour attirer l’attention est si mal», s’insurge l’animateur de 57 ans dans un segment de Piers Morgan Uncensored qu’on peut retrouver sur YouTube.

Ce dernier fait référence à la présence de Madonna à la dernière cérémonie des Grammys. La chanteuse de 64 ans a suscité de nombreux commentaires et interrogations de la part des médias et du public alors que son visage est apparu gonflé et quasi méconnaissable.

À la question «Madonna est-elle victime d’âgisme?», l’éditeur associé au Daily Mirror, Kevin Maguire a d’abord demandé si on se poserait la même question s’il s’agissait de Mick Jagger. Il ajoute : «Madonna est une victime de misogynie oui, mais elle est aussi toujours en train d’essayer d’être remarquée et si tu fais cela, cela peut aller d’un côté ou de l’autre».

James Barr, comédien et animateur de balado britannique, a pris le parti de la Madone. «Absolument, elle est victime d’âgisme et de misogynie, et le fait que nous soyons ici, trois hommes à discuter de misogynie le prouve!»

«La vérité est qu’une femme de plus de 45 ans ne peut pas être vue comme sexy aux yeux des gens», s’est-il insurgé.

«Quand elle sort maintenant et qu’on voit son visage, je frémis d’horreur, poursuit Piers Morgan. C’est comme un costume d’Halloween. Madonna a besoin de vrais amis qui vont lui dire : qu’as-tu fait à ton visage?»

La contributrice à TalkTV, Esther Krakue, croit que Madonna «est trop riche et trop une icône pour avoir l’air de cela.» «Je ne crois pas que ce soit de l’âgisme de souligner quand quelqu’un agit de manière aussi folle», dit-elle.

À la suite des commentaires et articles de journaux abordant son apparence lors des Grammys, Madonna a écrit sur ses réseaux sociaux : «Une fois encore, je suis prise dans la lentille de l’âgisme et de la misogynie.»

«Le monde est menacé par ma puissance et mon endurance, ajoute-t-elle sur Twitter. Mon intelligence et mon désir de survivre. Ils ne vont jamais me détruire, tout cela n’est qu’un test.»