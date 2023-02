Le 20e Festival Feu et Glace de Repentigny, présenté par Desjardins, se poursuit samedi et dimanche au parc de l’Île-Lebel. Son porte-parole Richardson Zéphir reflète bien l’esprit qui anime le festival. Cette année, on a profité de l’occasion pour rendre hommage à un des fondateurs du festival, Raymond Hénault.

Photos fournies par Pascale Vallée, Stéphanie Dion et Daniel Desjardins

Le président au C.A. de RécréoNature Repentigny, Julien Gariépy, est en compagnie du maire de Repentigny, Nicolas Dufour, de Raymond Hénault, à qui on a rendu hommage, de la ministre Pascale Déry et d’Alain Raiche, Caisse Desjardins.

La famille Pitre, Béatrice, Charlotte et Sarah, a passé d’agréables moments sur la patinoire extérieure avant de faire un arrêt pour se réchauffer à l’intérieur du chapiteau.

Cynthia Lavoie, Québecor Média / Le Journal de Montréal, qui a préparé un excellent cahier, est en compagnie d’Alain Raiche, Caisse Desjardins, de la mascotte Attache Tatuque et du maire de Repentigny, Nicolas Dufour.

Michel Beauregard, DG de RécréoNature Repentigny, et les membres de son équipe ont effectué un travail remarquable.

L’un des fondateurs du Festival Feu et Glace, Raymond Hénault, est entouré de Cécile Hénault et du maire de Repentigny, Nicolas Dufour.

La mascotte, Attache Tatuque, est bien accompagnée avec les jeunes Alyson et Mégane Jacques et leurs parents.

Le maire de Repentigny Nicolas Dufour et la ministre Pascale Déry sont entourés des élus de la Ville de Repentigny, Jennifer Robillard, Bernard Landreville, Karine Benoit et Joubert Simon.