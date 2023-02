Relation extra-conjugale: le maire de Toronto, John Tory, démissionne

Le maire de Toronto a démissionné vendredi après avoir admis avoir eu une relation avec une ancienne employée.

«Pendant la pandémie, j'ai développé une relation avec un employé de mon bureau d'une manière qui ne correspondait pas aux normes auxquelles je tiens en tant que maire et en tant que père de famille », a déclaré John Tory, maire de Toronto depuis 2014.

John Tory a déclaré qu’il quitterait son poste pour réfléchir à ses erreurs, lors d’une conférence de presse vendredi.

«Permettre cette relation a été une sérieuse erreur de jugement» a-t-il admis.

«Je suis profondément désolé et je présente des excuses à la population de Toronto et à tous ceux qui ont été blessés par mes actions, y compris mon personnel, mes collègues et la fonction publique», a déclaré le maire déchu. Plus que tout, je m'excuse auprès de ma femme Barb et de ma famille, que j'ai laissé tomber plus que quiconque.

John Tory avait été élu pour une première fois en 2014 après une campagne âprement disputée face à Doug Ford, le frère de l’ancien maire de Toronto Rob Ford décédé d’un cancer en 2016 à l'âge de 46 ans.