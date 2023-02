Le meurtrier de Saint-Romain Pascal Morin toujours sous surveillance

Pascal Morin, qui avait tué sa mère et deux petites nièces il y a 11 ans à Saint-Romain, en Estrie, et déclaré non responsable criminellement, pourrait aspirer à une liberté complète.

Atteint d’un trouble schizo-affectif, il avait été déclaré non responsable criminellement des meurtres.

Quand?

Difficile d’y répondre. Selon son équipe traitante, il représente toujours un risque pour la sécurité du public.

Pascal Morin était en proie à un délire psychotique quand il a tué sa mère et ses deux nièces Laurence et Juliette Fillion, âgées respectivement de 11 et 8 ans, en févier 2012 à Saint-Romain près de Lambton en Estrie.

Au moment des faits, l'homme de 35 ans disait répondre aux ordres de Dieu, et avoir pour «mission d'éliminer les démons pour sauver la planète».

Cette psychose avait été provoquée par l'arrêt de la prise de sa médication et la consommation de stupéfiants.

Déclaré non responsable criminellement des meurtres, Pascal Morin a été hospitalisé à l’aile psychiatrique de l’hôpital Hôtel-Dieu de Sherbrooke jusqu'en 2017, pour ensuite être confié aux soins d'une équipe du Centre de réadaptation en dépendance de l'Estrie.

Pier-Yves Carbonneau-Valade/ Agence QMI

Dans la dernière décision rendue par la Commission d'examen des troubles mentaux en août 2021, sa psychiatre Dre Martine Bérubé mentionne que Pascal Morin ne cesse d'étonner par son cheminement et ses capacités d'adaptation.

Le rapport décisionnel mentionne au surplus qu'il est sobre depuis 2015, a intégré depuis un travail adapté et participe à des activités et sorties sans accompagnement.

On y souligne toutefois qu'il n'est pas encore prêt à assumer une pleine liberté.

Son objectif serait d’aller éventuellement vivre en logement supervisé.

Selon la Dre Marie-Frédérique Allard, médecin expert en psychiatrie légale qui a consulté le rapport, il ne serait pas impossible que cette permission puisse lui être accordée dans les prochaines années s’il continue à faire des acquis et à démontrer qu’il se conforme à ce qui lui est demandé.

«Une non-responsabilité criminelle n’est pas une sentence en fonction de la gravité du délit commis, la durée de traitement est déterminée en fonction de la dangerosité qu’une personne représente. S’il continue la prise de médication, à collaborer avec l’équipe traitante, tout est possible. Il a déjà intégré un emploi adapté, il semble respecter les règles qui lui sont imposées et s’abstient de consommer des drogues. En bout de ligne, s’il prend sa médication, se plie aux traitements qui lui sont ordonnés, il pourrait réalistement, dans quelques années, espérer être libéré. La décision reviendra à ses psychiatres et à la Commission d’examen des troubles mentaux.»

Sa prochaine audition devant le Tribunal administratif du Québec est prévue vers la fin de l’été prochain.

On ignore quelles seront ses demandes et celles de son équipe traitante.

Mais il y a un an et demi, la Commission était du même avis que les médecins; Pascal Morin présentait toujours un risque pour la sécurité du public