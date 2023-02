L'endoctrinement au cégep

Le cégep Garneau à Québec serait en train d’enquêter sur un tableau soumis aux élèves de science politique. Merci aux réseaux sociaux, cet « outil pédagogique » a circulé cette semaine, révélant au grand jour les inepties auxquelles peuvent être soumis certains étudiants.

Capture d’écran, Reddit

Ce tableau est bien simple : il prétend expliquer sur deux colonnes ce que sont la gauche et la droite (voir photo). Ce sont des concepts qu’il faut maîtriser lorsqu’on aborde les sciences politiques.

Sauf que ce tableau-ci est une caricature. Une farce. Mais pas une farce naïve et sympathique. Ce tableau constitue une grossière et honteuse tentative d’endoctrinement pour des jeunes qui en sont à leurs premiers contacts avec la politique.

Caricatural

Si l’on se fie au tableau, un individu à gauche est « altruiste et maître de lui-même ». À l’inverse, une personne à droite est « plutôt égoïste, irrationnelle en plus d’être esclave de ses pulsions et de ses instincts ». Aucun fondement. L’opinion d’un frustré qui lui-même est de gauche, mais qui n’a aucun respect pour ceux qui pensent autrement.

Plus loin dans le tableau, on décrit ce que chacune des deux idéologies pense de l’Histoire. Aussi bon ! À gauche, on parle de « progrès constant vers une société plus juste et équitable ». À droite, le texte dit : « décadence : la société est en déclin. Le changement n’est pas une bonne chose. »

Je relève deux exemples. C’est comme ça sur toute une page. Une vision angélique et utopique dans la colonne de gauche. Des préjugés, des faussetés et des clichés malveillants à droite.

Toute personne informée sait que le monde n’est pas aussi simple. La plupart des démocraties du monde balancent entre la droite et la gauche. Même si je penche plutôt à droite, je crois qu’il y a quelque chose de sain dans cette alternance.

Détourner la mission

Un cours de science politique devrait apprendre aux jeunes à réfléchir, à comprendre les deux côtés. Un tel cours devrait les rendre curieux d’en lire davantage, d’écouter ce que proposent la gauche et la droite ici et ailleurs.

L’exercice auquel on se livre dans ce tableau porte un nom : l’endoctrinement. Il y a le Bien et le Mal. Et l’étudiant a la chance d’avoir un prof, un sage, un prophète, qui lui pointe du doigt le Bien et qui le met en garde contre le Mal.

C’est honteux. Le contraire de l’enseignement. Un motif de congédiement immédiat dans un établissement sérieux.

Un tableau, dans un cours, dans un cégep, est-ce que cela relèverait tout simplement de l’anecdote ? Un cas isolé ?

J’ai pas mal écouté des jeunes et des parents ces dernières années. Assez pour me demander s’il ne s’agit pas d’un fléau.

Dans les sciences humaines au cégep, des enseignants de gauche endoctrinent. J’ai entendu de nombreux exemples d’enseignants qui encouragent les jeunes à ne pas regarder les deux côtés.

Des enseignants encouragent même les jeunes à consulter moins de sources d’information... seulement les bonnes, pour ne pas déroger de la pensée du maître.

J’y reviendrai.