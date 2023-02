Les aliments aphrodisiaques le sont-ils vraiment?

Depuis des siècles, les humains s’efforcent de trouver des moyens pour stimuler le désir à volonté. Dans sa quête de l’aphrodisiaque ultime, l’Homme s’est parfois tourné vers des ingrédients très bizarres ! Pourtant, la majorité des aliments aux supposées vertus émoustillantes n’ont pas la réputation d’être très efficaces. Encore aujourd’hui, on est bien loin d’avoir trouvé la recette de l’amour et une solution de rechange naturelle au Viagra !

Traditions libidineuses

Déjà, au Moyen-Âge, les médecins conseillaient aux hommes désireux d’avoir de la mine dans le crayon de manger des aliments nutritifs, chauds et humides. C’est ainsi que les pois chiches bien cuits devinrent populaires, accompagnés d’un morceau de viande rouge et de cervelle fraîche.

D’autres recettes permettaient de renforcer le sentiment amoureux et nécessitaient un assemblage d’ingrédients plutôt précis et inhabituels, comme trente cerveaux de moineaux broyés à la main dans de la graisse de chèvre. Accompagnés d’une bouteille de vin, ça se digère bien...

Alimenter les légendes

Et si on s’aventure à chercher une liste exhaustive des aliments réputés aphrodisiaques, on reste sur notre appétit. L’aliment cité le plus souvent est l’huître, qui est à la fois riche en zinc et en superstition.

Photo Adobe Stock

Dans la légende, on raconte que la déesse grecque Aphrodite, célèbre pour avoir trompé allègrement son mari Héphaïstos, aurait émergé des océans sur une huître pour venir donner naissance au fils de son amant. Deux mille ans plus tard, Casanova associait cet aliment au désir sexuel, jurant que son pouvoir de séduction exceptionnel provenait de la douzaine d’huîtres qu’il consommait tous les matins.

Champagne, caviar et chocolat

Photo Adobe Stock

Alors que la majeure partie de la mythologie aphrodisiaque découle d’aliments aux couleurs ou aux formes « symboliques », leurs effets, eux, se font encore attendre. Historiquement, à peu près tous les aliments dispendieux, rares ou en forme d’organes sexuels ont été considérés comme aphrodisiaques à un moment ou à un autre. On n’a qu’à penser aux fraises, au champagne et au caviar, ou aux combinaisons d’émojis nourriture-boisson-explosions placés judicieusement les uns après les autres dans un texto coquin.

Photo Adobe Stock

Vrai, faux, efficace ou pas

Même si on vante très souvent les pouvoirs étonnants de certains aliments, il existe très peu d’études scientifiques sérieuses sur le sujet, et encore moins qui appuient les propriétés aphrodisiaques des aliments. Plusieurs chercheurs ont quand même bien essayé ! Dans la médecine traditionnelle persane, les graines de céleri sont utilisées comme aphrodisiaque. Certains chercheurs ont donc fait consommer à des femmes 3 c. à thé de graines de céleri par jour pendant 6 semaines – avec des résultats médiocres. Tout le monde aura compris que personne ne ressentira l’envie soudaine d’un moment de tendresse en grignotant au lit une branche de céleri.

Pimenter sa soirée

Photo Adobe Stock

Manger est un besoin primordial, associé au plaisir, quelque peu apparenté à l’excitation. Certes, on ne perd rien à mettre toutes les chances de son côté à la Saint-Valentin ! On peut préparer avec amour des huîtres et les manger devant un feu de foyer. Mais si on souhaite vraiment pimenter notre soirée, il est peut-être préférable de miser sur sa belle personnalité.

Mourir d'amour

Ne reculant devant rien pour stimuler le plaisir, certains hommes sont allés jusqu’à consommer des mouches espagnoles séchées. Réduit en poudre et mélangé à des bonbons, cet ingrédient aphrodisiaque riche en cantharidine irrite les muqueuses urinaires jusqu’à provoquer un gonflement du gland et une forte érection. Toutefois, les effets secondaires sont loin d’être romantiques ! Vomissements, urines sanglantes et douleurs abdominales guettent ces aventuriers en matière d’expérience culinaire. Et la surdose s’avère encore moins excitante, puisqu’elle est mortelle.