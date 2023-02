Les syndiqués de la SQDC manifestent devant le bureau de Legault

Les syndiqués de la Société québécoise du cannabis (SQDC) ont manifesté vendredi devant le bureau de François Legault, à l’Assomption, pour lui demander d’intervenir dans les négociations avec l’employeur.

Les employés sont en grève depuis maintenant neuf mois, et ont bénéficié du soutien de plusieurs organisations syndicales, ainsi que de la nouvelle présidente de la Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec (FTQ), Magali Picard.

«Neuf mois à la rue, c’est assez! La SQDC doit revenir à la table de négociation et déposer des offres raisonnables et acceptables. Les travailleurs et travailleuses doivent être fier(e)s de leur employeur, de travailler pour cette société d’État. Mais actuellement, force est de constater que ce n’est pas le cas. Le premier ministre a le devoir de rappeler à l’ordre la société d’État», a affirmé celle-ci.

Les salariés de la SQDC gagnent, à l’embauche, 17$ de l’heure. Plus de 60% d’entre elles sont surnuméraires et ne jouissent que de peu d’avantages sociaux.

Les membres avaient refusé à 94% une offre présentée par l’entreprise le 6 décembre dernier.

«Si on veut que le Québec devienne aussi riche que l’Ontario, il faudrait que la SQDC offre des salaires décents. Nous, nous sommes disponibles pour négocier. Nous souhaitons retrouver nos emplois, mais également vivre dignement de notre travail», a déclaré David Clément, président du Syndicat des employé(e)s de la SQDC.