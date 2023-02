Lutte: Marko Estrada et la renaissance du «spart»

Il y a Kevin Owens et Sami Zayn qui sont des vedettes de la WWE, mais connaissez-vous Marko Estrada ? C’est un lutteur qui participe à la renaissance de sa passion dans la province du « spart », comme il aime le dire.

Et non, ce n’est pas en raison de son accent de la Péninsule acadienne qui lui fait prononcer les « O » comme des « A », c’est parce que pour l’homme de 39 ans maintenant établi à Québec, la lutte est un croisement entre le sport et l’art.

Estrada est l’une des principales figures de proue de la lutte au Québec et le spart, selon ses dires, se porte bien.

« Je dirais que la lutte est dans une belle vague au Québec, il y a eu une belle montée de popularité dans les dernières années », confie-t-il, au bout du fil.

Le fait qu’il se produise à l’occasion au Diamant de Québec, la salle de Robert Lepage, a de quoi piquer la curiosité. Il y a également eu, l’été dernier, un gala au Stade Canac de Québec, le domicile des Capitales.

« Le fameux sous-sol d’église, je n’ai jamais vécu ça. J’ai toujours eu de belles salles. Lutter au Diamant nous amène une foule différente qu’on ne verrait pas à Limoilou. Le fait que Robert Lepage s’associe à nous, ça aide à la crédibilité. »

Superhéros

Originaire de Le Goulet, un petit village situé en plein cœur de l’Acadie, un peu au sud de Shippagan, on peut dire que Marko est tombé dans la lutte quand il était petit.

« J’ai commencé vraiment à un jeune âge parce que, quand tu es petit, tu aimes les superhéros et, pour moi, c’était pareil. Je me déguisais en lutteur, je louais des événements à la carte et j’allais à chaque événement que je pouvais voir à Tracadie ou à Néguac. »

Il a même poussé le bouchon plus loin en organisant ses propres soirées de lutte dans la cour familiale.

« J’ai construit ma propre arène dans ma cour, on filmait ça et on était les petits gars hot de la place. »

Devenir pro

Il faut dire que Marko était déjà un bon athlète, puisqu’il jouait au hockey scolaire dont le niveau est plutôt relevé au Nouveau-Brunswick.

« Je devais aller à Moncton pour jouer junior A, et j’avais fait un camp de recrutement de la LHJMQ. Mais j’ai choisi la lutte et, à 17 ans, j’ai fait un cours qui m’a permis de devenir professionnel à 18 ans. »

Il a toutefois rapidement déchanté quand il a touché sa paie après un premier gala.

« J’ai fait le saut la première fois, j’ai fait 20 $. Je me suis dit que la lutte c’était de la m**** », lance-t-il, en éclatant d’un rire contagieux.

Faire sa place

Bâti comme un pan de mur, très naturel et affable, Marko a rapidement fait sa place dans les provinces atlantiques et a pris le chemin de la Vieille Capitale pour y étudier.

« Ç’a pogné vite, j’ai lutté à une couple de places et on m’a vite remarqué », relate-t-il, ajoutant qu’il a mis plusieurs années à construire son personnage et à se créer une identité.

Ce qu’il apprécie le plus ? L’interaction avec la foule dont il ne se lasse pas.

« C’est capoté d’avoir la foule dans la paume de ta main, d’avoir autant de réactions que ça.

« C’est un défouloir, c’est un rare endroit où les gens peuvent dire ce qu’ils veulent et où ils peuvent interagir avec les acteurs principaux. »

Différent

Son personnage de ring est en harmonie avec sa personnalité plus grande que nature. Il adore le contact humain et parle avec beaucoup d’aisance.

Mais dans la vie de tous les jours, il présente un autre visage. Il est gardien de prison à la prison d’Orsainville.

« En prison, les gars se tiennent tranquilles. Ils m’appellent “Monsieur Sourire” parce que je ne souris pas souvent », rigole-t-il.

Son physique imposant peut donner envie à certains individus téméraires de lui brasser la cage, mais gare à ceux qui oseraient le défier.

« Ils me connaissent parce qu’ils m’ont vu à la télé et m’ont entendu à la radio. C’est quand même respectueux avec moi. Il y en a qui se sont essayés au début, mais ça n’a pas duré », souligne-t-il, avec ce qu’on devine être un sourire en coin, bien qu’il s’agisse d’une conversation téléphonique.

Son visage à la télé

Vous n’avez peut-être jamais vu Marko Estrada dans le ring, mais vous l’avez possiblement vu à la télé.

Il est l’une des têtes d’affiche de la série documentaire Trois secondes diffusée à Historia et il est récemment apparu dans un segment de l’émission Les imposteurs, laquelle est animée par Rachid Badouri. Aussi fera-t-il partie d’un gala animé par Mariana Mazza dans le cadre de la série Pour un soir seulement, disponible sur Amazon Prime dès vendredi.

« Je pensais ralentir, mais la demande est là. La dernière année a tellement été folle. Je suis booké jusqu’en 2024. Ça m’amène tellement de bonheur. »

« La semaine dernière, j’étais backstage avec un gars de 52 ans. Tant que le corps va suivre, je vais continuer, assure Estrada.

« Je lutte toutes les fins de semaine, une à deux fois par fin de semaine et aux quatre coins du Québec et même au Nouveau-Brunswick. »

Pas facile

Il reconnaît toutefois que le sport s’avère très rude physiquement et qu’à 39 ans, il commence à en ressentir les effets.

« Je pense que tous sports confondus, c’est celui qui magane le plus le corps. Une chaise, c’est une chaise. Les tables commencent à coûter cher, on passe à travers des portes maintenant », dit-il en riant.

Et il y a toutes ces heures passées à avaler du bitume sur les routes du Québec et des Maritimes.

C’est pourquoi il tente de se renouveler et de toucher les amateurs ailleurs que sur le ring en assurant une présence sur les réseaux sociaux. Il s’amuse notamment avec l’humoriste Jo Cormier, qui se plaît à jouer le gérant du lutteur.

« Je fais beaucoup de capsules web, les gens trouvent ça drôle et je suis suivi. »

Arrangé, et puis ?

Ça fait partie du folklore de dire que la lutte est arrangée, mais Marko Estrada ne s’embête pas avec ça. Il mentionne au passage qu’il y a beaucoup de travail investi dans les chorégraphies et que les lutteurs sont de bons improvisateurs.

On vous le rappelle, il appelle ça un spart parce que la lutte allie le sport et l’art.

« Qu’est-ce qui n’est pas arrangé dans la vie ? Le théâtre ou le cinéma, c’est arrangé, fait-il remarquer lors d’un entretien téléphonique.

« On est des athlètes accomplis et je défie n’importe qui de venir dans le ring cinq minutes. »