«Même les toutous ont les yeux tristes»: messe émotive en l’honneur des victimes à Laval

Des dizaines de personnes touchées de près ou de loin par la tragédie à la Garderie Éducative Ste-Rose, à Laval, ont tenu à se rassembler lors d’une messe en l’honneur des victimes.

• À lire aussi: Émue par le drame de Laval: la mère d’une enfant assassinée partage le deuil

• À lire aussi: Ils réalisent que leur enfant l’a échappé de peu

• À lire aussi: Drame à Laval: le choc a fait place à la douleur

« Même les toutous ont les yeux tristes », a indiqué d’entrée de jeu le prêtre Claude Brissette lors de cette célébration spéciale qui s’est tenue à l’Église Sainte-Rose-de-Lima vendredi matin.

« La mort violente d’un enfant, c’est un mal absolu, une tristesse infinie », a-t-il poursuivi.

Joël Lemay / Agence QMI

De nombreux chants ont accompagné cette messe chargée en émotion, où les petits cris des quelques enfants présents se mêlaient aux pleurs silencieux.

« Ce drame nous a éprouvés profondément. [...] C’est une souffrance énorme, une angoisse. Qu’est-ce qui est arrivé ? Qu’est-ce qui va arriver ? », s’est demandé le curé Michel Bouchard, qui célébrait la messe.

Il avait installé sur l’autel un petit chien en peluche, accompagné de deux grandes chandelles en l’honneur des victimes et de quatre petites pour les jeunes blessés.

L’Église accueillera dans quelques jours les funérailles du petit Jacob, quatre ans, décédé mercredi alors qu’il se trouvait à la garderie, dans quelques jours.

« Ça va être difficile, surtout pour la famille », a indiqué au Journal le curé Bouchard.

Joël Lemay / Agence QMI

Hommage continu

En matinée, plusieurs personnes continuaient d’aller porter des fleurs ou des animaux en peluche sur le parvis de l’église.

C’est notamment le cas de Jessie Laflamme, une maman de trois jeunes garçons, dont un va à une garderie pas très loin du lieu du drame.

« On pense que ça aurait pu être nous. C’est une catastrophe. Beaucoup d’incompréhension, de frustration, de colère. On dort mal, on pense à eux », raconte-t-elle, son bébé de cinq mois au bras.

« Je ne ressens actuellement que la lourdeur, la perte des mots, l’incompréhension », a poursuivi, émotive, Marie-Ève Leblanc, qui a longtemps travaillé dans le réseau de la petite enfance à Laval.