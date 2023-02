Message au Canada anglais: voici pourquoi les Québécois ne veulent pas de religion dans l’État

La récente nomination par Justin Trudeau d’Amira Elghwaby comme fonctionnaire devant lutter contre l’islamophobie a mis en lumière deux conceptions de la religion dans la société. S’ils se donnaient la peine de s’intéresser à notre histoire, nos amis du Canada anglais comprendraient facilement pourquoi le Québec ne veut pas voir la religion s’immiscer ainsi dans les affaires de l’État.

Il faut d’abord remonter à la réforme protestante en Angleterre au XVIe siècle.

Henri VIII devient alors le chef de l’Église anglicane.

Dans les décennies suivantes, l’Angleterre persécute les autres dénominations protestantes, notamment les puritains.

La discrimination contre le catholicisme durera bien plus longtemps.

Aujourd’hui encore, un catholique ne peut monter sur le trône britannique.

Cette expérience fait naître l’idée, toujours forte au Canada anglais, que les religions doivent être protégées de l’État. Le sécularisme anglo-saxon se borne donc à séparer l’Église et l’État, l’un n’intervenant pas dans le champ de l’autre.

La Révolution française

La France connaît un parcours différent. Jusqu’à la Révolution de 1789, l’Église catholique est la religion d’État et jouit d’un très grand contrôle sur la population.

La révolution se fait en grande partie contre l’Église, accusée d’avoir abusé le peuple.

La laïcité se déploie par la suite au cours du XIXe et du XXe siècles.

Celle-ci ne vise pas seulement à séparer l’église de l’État ; elle vise aussi à préserver l’État de l’influence religieuse. Elle cherche également à protéger l’individu de la religion, considérée comme une idéologie parmi d’autres.

Influence de l’Église

Comme en France, l’Église a eu une grande influence au Québec, mais celle-ci a duré chez nous beaucoup plus longtemps.

Tout a débuté avec la Conquête anglaise de 1760.

Contrairement au reste de l’élite, les membres du clergé ne rentrent pas en France après la victoire des troupes de Wolfe. Ils restent ici et collaborent avec les Britanniques.

Leur rôle et leur influence seront particulièrement importants entre 1840 et 1960, il y a à peine plus de 60 ans.

Le clergé influence la vie politique.

Il contrôle aussi l’éducation et les services sociaux.

Les Québécois sont constamment pressés de suivre les préceptes du catholicisme.

Pour prendre un exemple tiré de mon histoire familiale, ma grand-mère maternelle, dans les années 1950, s’était vu refuser l’absolution par le curé de sa paroisse, ce qui l’avait bouleversée. Elle avait confessé qu’après dix enfants et quelques fausses couches, elle refusait le devoir conjugal.

La Révolution tranquille

Toute cette situation change à partir des années 1960. De façon bien moins dramatique que la Révolution française, la Révolution tranquille se déploie elle aussi contre l’Église.

Celle-ci est alors perçue comme une institution qui a gardé les Québécois dans l’obscurantisme.

Tandis que la pratique religieuse recule, le gouvernement réduit le rôle de la religion.

Par exemple, le ministère de l’Éducation est créé en 1964 et des laïques remplacent les religieux dans l’enseignement.

En 1997, le Québec abolit les commissions scolaires confessionnelles à la suite d’un amendement constitutionnel (ce que l’Ontario n’a jamais fait).

En 2000, l’enseignement religieux est à son tour aboli.

En 2019 la loi 21, sur la laïcité de l’État, est votée.

Nous ne sommes pas intolérants

Les Québécois ont ainsi réussi à s’émanciper de la religion, ce qui est vu comme legs important de la Révolution tranquille. Ils ne sont pas intolérants.

Pour eux la religion est une affaire privée. La société n’a pas à accommoder des groupes qui souhaitent la réintroduire dans la sphère publique.

Le Canada anglais gagnerait à mieux connaître notre histoire.

Il comprendrait ainsi pourquoi la nomination d’Amira Alghawaby ne passe tout simplement pas chez nous.