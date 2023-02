Message d’intérêt public

En 2019, l’Enquête sur la maltraitance envers les personnes aînées du Québec a démontré que, parmi les personnes aînées vivant en RPA, 5,3 % d’entre elles ont rapporté de la maltraitance de type psychologique, 2,2 % de type physique ou sexuel, et 1,6 % de type financier ou matériel. Bien que ces chiffres soient relativement bas en termes absolus, il faut les réduire.

Les RPA sont en grande partie des environnements bienveillants, mais il est nécessaire d’agir afin de protéger les aînés ayant vécu des comportements inacceptables, en sensibilisant l’ensemble des résidents à cette problématique.

C’est donc dans cette optique que la Chaire de recherche sur la maltraitance envers les personnes aînées et la Fondation Jasmin Roy Sophie Desmarais, en collaboration avec Chartwell, ont lancé le 6 décembre dernier à Sherbrooke, le programme BIEN en résidence (signifiant « pour la Bienveillance et contre l’Intolérance Entre Nous en résidence »)

Conçu pour être flexible et en mesure de s’adapter aux différents contextes, le programme a pour but de promouvoir la bienveillance entre les résidents et lutter contre l’intolérance que certains pourraient manifester. Le tout en suivant les recommandations d’un programme conçu en fonction d’une adaptation aux différents contextes à l’œuvre dans différents milieux de vie.

Les recherches ont été menées conjointement par la Chaire de recherche sur la maltraitance envers les personnes aînées (Université de Sherbrooke), l’entreprise Chartwell (spécialisée en résidences pour retraités), l’Université du Québec à Trois-Rivières, et la Fondation Jasmin Roy Sophie Desmarais. L’étude des contextes et interactions dans quatre RPA entre 2019 et 2021 a permis d’identifier quatre besoins devant être mieux encadrés afin d’atteindre les objectifs du programme BIEN, soit : la valorisation de la bienveillance à l’égard des autres ; l’amélioration des processus d’intégration et d’adaptation des nouveaux résidents ; un meilleur accès aux connaissances ainsi qu’aux outils en matière d’intervention ; une clarification de la gestion et du suivi des situations conflictuelles entre résidents.

Il est également tout autant nécessaire de soutenir le personnel et les équipes de direction des RPA, dont la formation, la compréhension et les outils en matière de gestion de situations conflictuelles entre résidents, doivent généralement être approfondis.

Le programme BIEN en résidence servira à remplir ces multiples actions par le biais d’information, d’activités, de ressources et de formations, en plus de fournir des outils de sensibilisation, d’identification, de gestion, de prévention et d’encouragement.

Rose-Marie Ménard, Conseillère, Zone Franche

Ce programme est fort intéressant. On aura beau construire les plus belles résidences pour aînés, si on ne met pas d’efforts sur le bien-être des personnes qui les habitent, on ratera toujours la cible d’un mieux-être pour elles. Pour les gens qui désirent en connaître plus sur ce programme, vous pouvez aller sur le site : ZonefrancheRP.com