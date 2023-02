Nicole Kidman et Jamie Lee Curtis dans une série policière d’Amazon

Nicole Kidman et Jamie Lee Curtis joueront des sœurs et les personnages principaux de la nouvelle série policière d’Amazon. Report sera l’adaptation télévisuelle de la série de romans policiers de l’écrivaine Patricia Cornwell mettant en scène Kay Scarpetta.

«Amis de Scarpetta, nous avons attendu 33 ans pour cela...», a écrit l’écrivaine Patricia Cornwell sur Instagram, en partageant une photo des célèbres actrices Nicole Kidman et Jamie Lee Curtis devant certains de ses romans les plus populaires.

C’est donc à Nicole Kidman, 55 ans, qu’a été offert le rôle de Kay Scarpetta, le médecin légiste en résolution de crimes qui apparaît dans 26 romans de Patricia Cornwell depuis 1990. On la décrit comme une médecin légiste coriace et séduisante ayant une vie amoureuse désordonnée ainsi qu’un penchant pour l’opéra et la cuisine italienne. Avant de déménager dans le Massachusetts, elle était médecin légiste en chef en Virginie.

Quant à Jamie Lee Curtis – en nomination pour un Oscar pour son rôle dans le film Everything Everywhere All at Once – l’actrice de 64 ans a décroché le rôle de Dorothy, la sœur fantasque de la médecin légiste avec qui l’héroïne entretient une relation conflictuelle. Dorothy est également la mère de Lucy, une nièce sur laquelle veille Kay Scarpetta et à qui elle enseigne les ficelles de son métier.

Selon Deadline, ce projet télévisuel serait né de l’amitié que partage Jamie Lee Curtis avec l’écrivaine de 66 ans. Grande fan de la série de livres de Cornwell, l’actrice serait parvenue à la convaincre d’en faire une série télévisée. Les deux actrices principales agiront également à titre de productrices exécutives de la série. Toujours selon Deadline, la série devrait bénéficier d’un contrat de deux saisons de huit épisodes.

Les livres de Patricia Cornwell se sont vendus à plus de cent millions d’exemplaires de dans le monde. Livid, le dernier roman de la série de Kay Scarpetta, a été publié en 2022.