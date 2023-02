[PHOTOS] Révolution en tournée: des numéros époustouflants qui en mettent plein la vue

Près d’une vingtaine de danseurs gonflés à bloc, des chorégraphies époustouflantes, une ambiance survoltée... pas de doute possible, la tournée Révolution est l’antidote idéal à la grisaille de février.

Le milieu de la danse au Québec n’aura probablement jamais connu une telle effervescence auprès du public. Vous en doutez? Un petit tour au spectacle Révolution vous le prouvera hors de tout doute.

Photo Martin Alarie

Jeudi soir, c’est comme de grandes vedettes du rock qu’a été accueilli chacun des 19 danseurs, tous applaudis et acclamés avec un enthousiasme et une ferveur d’ordinaire réservés aux rappels. Le Théâtre St-Denis ne nous a jamais paru aussi bruyant et fébrile qu’en ce coup d’envoi de cette nouvelle tournée, attendue à travers la province jusqu’à l’été.

Au cours des prochains mois, les Québécois auront ainsi l’occasion de renouer avec, entre autres, Team White, Clique, Mikaël Larivière St-Hilaire, Ann-Florence et Ophélie Bégin, Yoherlandy Tejeiro Garcia, Marie-Josée Corriveau et Jason Morel, Sunny Boisvert et Sam Cyr.

Photo Martin Alarie

Entièrement inédit

Fort du succès de sa tournée précédente, le concept du spectacle – qui réunit les danseurs étoiles des diverses saisons du phénomène télévisuel – a ici été remanié pour ce nouveau tour de piste. Car cette fois-ci, c’est autour de numéros inédits que s’articule le programme de la soirée. Exit les redites et reprises de moments marquant de l’émission dominicale, excepté via certains brefs intermèdes vidéo projetés sur scène entre les numéros.

Et c’est probablement mieux ainsi. Après tout, l’ambiance sur scène est nettement différente de celle du plateau de télévision. Extirpés du contexte de compétition – et l’incroyable pression qu’il implique –, ces danseurs sont tout aussi gonflés à bloc, certes, mais visiblement plus décontractés.

Photo Martin Alarie

Fraternité

L’esprit de fraternité qui règne sur les planches fait d’ailleurs plaisir à voir au fil des tableaux où les solistes s’unissent, où les duos et groupes s’entremêlent, où l’union fait invariablement la force. Car les artistes ne quittent que très rarement la scène, travaillant constamment dans le même but : celui d’en mettre plein la vue. Et ça, ils y réussissent haut la main.

En fait, la tournée Révolution est un condensé d’énergie, de « oumph » et de « wow », gracieusetés de numéros époustouflants qui défient souvent les règles de la gravité et de la physique. Des temps morts ? Il n’y en a aucun. Les 80 min du spectacle – présenté sans entracte – passent à la vitesse de l’éclair, laissant le public galvanisé, épaté et revigoré par l’impressionnante déferlante de talent sur scène.

La tournée Révolution est présentée au Théâtre St-Denis de Montréal jusqu’au 19 février. Elle s’installera au Capitole de Québec le 2 mars, avec des arrêts également prévus à Saguenay, à Gatineau, à Trois-Rivières et à Sherbrooke. Pour toutes les dates : revolutionentournee.com.