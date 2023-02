Piste cyclable sur Notre-Dame: un collectif accuse Montréal de «négligence»

La piste cyclable qui longe la rue Notre-Dame dans le secteur de Mercier-Hochelaga-Maisonneuve est dangereuse pour les cyclistes et les piétons, selon un collectif qui accuse la Ville de «négligence».

Jeanne Bilodeau est une résidente de Mercier-Est habituée à se déplacer à vélo. Maman de jeunes enfants qui commencent à en faire, elle n’est pas à l’aise d’utiliser avec eux la piste sur la rue Notre-Dame.

«Il y a plein d’endroits où l’on ne se sent pas en sécurité, où l’on a peur», a-t-elle indiqué en entrevue.

Elle a donc décidé de rapporter les problèmes de cette piste cyclable dans un mémoire cosigné par le Collectif en environnement Mercier-Est (CEM-E). Elle se concentre principalement sur le tronçon de huit kilomètres entre l’A-25 et le pont Jacques-Cartier.

Dans le secteur industriel situé à Mercier-Ouest, la voie pour les vélos longe la rue sur le trottoir. Selon elle, le plus grand danger est d’être à quelques mètres des voitures qui passent à 60 km/h et des poids lourds nombreux en raison de la proximité du Port de Montréal.

La piste cyclable est ensuite plus éloignée de la rue dans Hochelaga-Maisonneuve, mais n’est pas hors de risque. «Les intersections sont très dangereuses pour les cyclistes et les piétons. Quand on n’est pas aux intersections, les cyclistes ne sont pas visibles des voitures», a expliqué Mme Bilodeau.

Si elle reconnaît que la piste a été construite il y a plusieurs années, elle rappelle qu’il n’est pas acceptable de maintenir une infrastructure dans cet état.

«Elle est très négligée à la fois par l’arrondissement puis par la Ville de Montréal. L’entretien est déficient», a-t-elle précisé.

Un aménagement à revoir

Le réaménagement de cette piste cyclable s’impose puisqu’il s’agit de la seule voie séparée de la route qui permet aux cyclistes de l’est de l’île de se rendre au centre-ville, selon Mme Bilodeau.

Dans le secteur industriel, elle suggère à la Ville d’éloigner la piste de la chaussée. «Ça implique de prendre une bande des terrains industriels et procéder à des expropriations», a-t-elle souligné.

Sinon, elle propose l’installation d’une barrière physique pour protéger les cyclistes.

Pour le reste de la piste, l’aménagement des intersections devrait être refait, d’après Mme Bilodeau. Une meilleure signalisation devrait aussi être installée et le marquage au sol pourrait être revu.

Le maire reconnaît le problème

Le rapport du Collectif a été présenté devant le conseil d’arrondissement de Mercier-Hochelaga-Maisonneuve en début de semaine. Il sera aussi déposé au prochain conseil municipal.

«La piste Notre-Dame n’est pas sécuritaire», convient le maire de l’arrondissement, Pierre Lessard-Blais.

Il a mentionné avoir emprunté une seule fois cette piste avec ses jeunes enfants. «Si les enfants tombent du trottoir, ils se font passer dessus par des roues», dit-il.

Le ministère des Transports du Québec (MTQ) parle de refaire cette rue depuis 1976, selon M. Lessard-Blais. Si Québec privilégie des propositions de type autoroutier, l’arrondissement préférerait avoir un boulevard urbain.

«Ça prend une reconfiguration complète de Notre-Dame. On attend un projet de la part du MTQ», a avancé le maire.

D’ici là, l’arrondissement travaille sur d’autres alternatives cyclables. Une piste est envisagée sur la rue Hochelaga, mais aucune date précise n’a été donnée.