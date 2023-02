Quand les journalistes et les hommes politiques s’affrontent

Je fréquente de près ou de loin le milieu politique depuis plus de 25 ans.

Je l’ai d’abord connu comme très jeune militant indépendantiste, ensuite brièvement comme conseiller politique, puis comme intellectuel et chroniqueur, animateur et intervieweur.

Je le fréquente désormais des deux côtés de l’Atlantique.

Une chose m’a toujours frappé, et me frappe encore: les politiques vivent dans la peur des médias. Ils redoutent de tomber sans le vouloir dans une question-piège, qui les plongera dans la tourmente médiatique.

Ils redoutent de dire un mot de trop, qui sera présenté dans la presse comme un «dérapage» - il est amusant, ce concept de dérapage, qui présuppose l’existence d’un chemin bien balisé dont on ne peut sortir sans se le faire reprocher par des contrôleurs de la circulation idéologique.

Ils redoutent la phrase sortie de son contexte, que tous commentent ensuite, et qui n’a plus rien à voir, au bout de quelques heures, avec l’intention qui l’animait.

Alors ils apprennent vite à ne rien dire, à parler la langue de bois.

Ils savent, car il en est ainsi aujourd’hui, que les médias maitrisent le «narratif» à travers lequel ils seront appelés à évoluer, souvent en décidant à l’avance quel rôle leur sera attribué, d’autant qu’ils décident aussi des enjeux jugés «sulfureux» et des positions qui seront étiquetées «extrémistes».

Tout le monde est dans un état de vigilance permanente.

Gare à la gaffe! Cet état d’esprit cause problème, toutefois. Car il pousse à la lâcheté.

Et la démocratie perd de sa substance. Les vrais débats ne se font pas. On fait semblant de se scandaliser pour un rien. Et celui qui parle franchement, en osant aborder les questions interdites, se fait alors diaboliser

Devant cela, on aurait envie de pousser la classe politique à se révolter.

Et la bonne marche à suivre consiste pour les politiciens à contre-attaquer lorsqu’ils sentent qu’on leur pose une question injuste.

Ils doivent inverser le pouvoir de la question, et se donner le droit, lorsqu’ils ont un journaliste-militant devant eux, de le lui faire remarquer.

On demande à un politicien s’il ne favorise pas l’islamophobie? Qu’il demande à l’animateur ce qu’il entend par islamophobie. Il peut faire de même quand on cherche à lui rentrer dans la gorge des concepts comme racisme systémique. Il peut faire de même, en fait, devant n’importe quelle question orientée.

Le politicien, autrement dit, doit transformer l’interrogatoire qu’on lui impose en dialogue politique. Et même, de temps en temps, en contre-interrogatoire.

Car les médias ne sont plus un contre-pouvoir, mais le premier pouvoir, celui qui fixe les paramètres du pensable et de l’impensable, du dicible et de l’indicible, qui peut distinguer le fréquentable de l’infréquentable, l’humaniste du renfermé, le généreux de l’odieux. C’est le pouvoir politique, aujourd’hui, qui est un contre-pouvoir.

Mais on ne résiste pas à l’inquisition médiatique sans s’y être préparé.

Encore le politicien doit-il avoir la culture politique nécessaire pour cela, surtout quand le journaliste militant dit s’appuyer sur le discours «d’experts» pour appuyer son propos, experts qui, sachant ce qu’est devenue l’université contemporaine, ne sont souvent que des militants patentés. Il doit avoir suffisamment confiance en son propre jugement pour ne pas se laisser intimider.

La première étape à franchir, toutefois, est de se donner un peu de courage. C’est peut-être la plus difficile.