Tragédie à Laval: oui, la folie existe

Personne ne peut comprendre les pulsions qui amènent un homme à mettre en scène la mise à mort de petits enfants.

Les motivations de la personne en question, lui-même père de deux jeunes enfants, qui a encastré son autobus dans la Garderie Éducative Ste-Rose, le matin du 8 février, demeurent et demeureront un mystère. De la même manière que le tireur solitaire de la mosquée de Québec, dont on a appris qu’il était intoxiqué par les réseaux sociaux américains sous contrôle de l’extrême droite, n’était pas un idéologue, mais un dément.

Nous sommes démunis devant ces actes innommables qui nous laissent sans voix et sans défense, sauf dans le déni.

La pandémie nous a révélé que la maladie mentale pouvait frapper nos proches et les plus fragilisés et vulnérables d’entre nous. Prenons l’exemple des itinérants, un phénomène désormais en croissance effarante dans nos villes et villages.

Itinérants

Les itinérants de plus en plus intoxiqués par la prise de drogues puissantes et illégales ne sont pas dans la rue par choix éclairé. Même s’ils revendiquent le droit de disposer d’eux-mêmes, se considérant comme des contestataires d’un système qui les étouffe, ils y sont souvent à cause d’une douleur intolérable ou parce qu’ils sont au bord du désespoir. Ce sont aussi des malades mentaux.

Cette détresse actuelle que l’on retrouve dans nos riches villes occidentales en dit long sur notre indifférence face à l’absence de ressources psychiatriques mises à mal dans nos hôpitaux déjà en manque de moyens et de personnel.

Hier, le premier ministre, François Legault, s’est rendu sur les lieux de la tragédie de Sainte-Rose. Normal, puisqu’il représente l’ensemble des Québécois. Mais le fait d’avoir invité tous les porte-parole de l’opposition a transformé en un événement politique ce qui aurait dû demeurer un lieu devenu sacré par le sang des petites victimes de la folie humaine, et non un lieu de rassemblement politique où chacun des chefs de parti profite de l’attention médiatique.

Malaise

Il y a un malaise qui s’installe, que cela plaise ou non, autour de la scène d’horreur, comme celle de la garderie, alors que la tension médiatique est à son comble. On est mal à l’aise devant des témoignages de personnes portant dans leurs bras leur propre enfant rescapé et qui font mention devant lui des enfants morts ou blessés.

L’émotion extrême est difficile à entendre surtout lorsque ceux qui l’expriment répètent qu’ils n’ont pas les mots pour le dire. On souhaiterait alors plus de retenue ou moins de micros pour capter leurs témoignages.

Devant une telle folie meurtrière, il arrive que le silence ou l’économie de mots permettent mieux d’apaiser non seulement les personnes impliquées, mais également les téléspectateurs qui veulent partager leur peine avec les acteurs du drame.

Lorsque la folie humaine survient soudainement tout près de chez nous et qu’elle touche de petits enfants comme c’est le cas à la Garderie Éducative Ste-Rose, elle nous perturbe et nous renvoie à notre propre vulnérabilité.