Ukraine: Macron juge impossible la livraison d'avions «dans les semaines qui viennent»

Emmanuel Macron a affirmé dans la nuit de jeudi à vendredi que des avions de chasse réclamés par l'Ukraine ne pourraient «en aucun cas» être livrés «dans les semaines qui viennent», assurant privilégier des armes «plus utiles» et «plus rapides».

«Je n'exclus absolument rien», a assuré le président français devant la presse au sujet de livraisons d'avions de combat.

Mais «ça ne correspond pas aujourd'hui aux besoins», a-t-il estimé, à l'issue d'un sommet européen à Bruxelles en présence de son homologue ukrainien Volodymyr Zelensky.

Tout au long de sa tournée européenne mercredi et jeudi, le président ukrainien a martelé que son pays avait besoin d'avions de chasse pour mettre fin à la guerre menée par la Russie.

Le président Macron a assuré que sa «discussion très approfondie et très précise» avec Volodymyr Zelensky mercredi à Paris avait mis en lumière que la priorité devait être «de tout faire pour aider (l'Ukraine) à résister dans les prochaines semaines», et de «mener les opérations utiles au printemps-été si on veut pouvoir ensuite mener les actions diplomatiques en parallèle».

«Nous avons discuté essentiellement de la stratégie militaire et de la stratégie diplomatique», a-t-il ajouté au sujet de son dîner avec le dirigeant ukrainien à l'Élysée auquel il avait aussi convié le chancelier allemand Olaf Scholz.

«En aucun cas, des avions de chasse ne peuvent être livrés dans les semaines qui viennent parce qu'il y a des délais de formation, de livraison (...) incompressibles pour des avions qui ne sont pas connus des pilotes ukrainiens", a-t-il fait valoir.

«Il est essentiel que les alliés privilégient les matériels qui sont les plus utiles» et «les plus rapides», a-t-il ajouté, estimant que les canons Caesar et le système de défense sol-air de moyenne portée MAMBA fournis par la France répondaient à ces critères.

Il faut peut-être «intensifier» les livraisons des «éléments d'artillerie permettant de lancer des offensives terrestres ou de résister», a-t-il insisté, promettant d'y «travailler dans les prochains jours».