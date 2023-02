Une étoile est née à Dallas: Jason Robertson fait parler de lui aux quatre coins de la LNH

L’attaquant des Stars de Dallas Jason Robertson fait tourner les têtes cette saison grâce à ses performances remarquables.

• À lire aussi: Prolongation de contrat de deux ans pour Jordan Harris avec le CH

Avec ses 69 points (33 buts et 36 aides) en 53 matchs, l’athlète originaire d'Arcadia, en Californie, se positionne parmi les meilleurs joueurs américains de la Ligue nationale de hockey (LNH).

Depuis la saison 2020-2021, Robertson est à égalité au cinquième rang du circuit avec son compatriote Patrick Kane au chapitre des points, avec 193 en 178 affrontements. Il occupe aussi le quatrième rang des joueurs actifs pour le total de buts avec 91 depuis son arrivée dans la ligue, en 2020.

Lors de la dernière saison morte, il a apposé sa signature sur un contrat d’une durée de quatre saisons et d’une valeur annuelle de 7,75 millions $. À ce prix, il s’agit d’un bon coup de la part du directeur général de l’équipe du Texas, Jim Nill.

Le choix de deuxième ronde des Stars en 2017 forme un trio redoutable avec Joe Pavelski et Roope Hintz. La chimie opère très bien entre ces trois compagnons.

«J'ai joué avec eux [Roope Hintz et Joe Pavelski] presque chaque match, sur la même ligne. Plus on joue ensemble, plus on se connaît. C'est comme une tempête parfaite. C'est vraiment bien jusqu'à présent», a souligné le numéro 21 des Stars, dont les propos ont été rapportés par le NHL.com.

Plusieurs éloges à travers la Ligue

L’entraîneur-chef de l’équipe de Dallas, Peter DeBoer, n’a que de bons mots envers celui qui possède également la citoyenneté philippine. Selon le pilote des Stars, l’ailier de 6 pi et 3 po n’a pas encore atteint son plein potentiel.

«J'aime le parcours de Jason pour en arriver là. Il n'a pas été choisi au premier tour du repêchage de la Ligue de hockey de l’Ontario. Il n'était pas un choix de premier tour de la LNH. Il a passé du temps dans les rangs mineurs. Il a travaillé fort pour arriver ici. Maintenant, il est parmi les meilleurs marqueurs de la planète, et je pense qu'il sera là pour les 10 prochaines années», a estimé DeBoer.

Les compliments ne proviennent pas juste de son entraîneur. D’autres patineurs originaires du pays de l’oncle Sam se réjouissent de l'émergence de Robertson.

«Je trouve qu'il a beaucoup de talent et je pense que c'est un joueur extrêmement intelligent», a indiqué Patrick Kane.

«C'est génial de voir les jeunes joueurs américains être reconnus un peu plus», a renchéri Johnny Gaudreau.