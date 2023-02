«Your Place or Mine»: l’amitié particulière de Reese Witherspoon et Ashton Kutcher

C’est une comédie romantique confortable... et un peu paresseuse.

Debbie (Reese Witherspoon) et Peter (Ashton Kutcher) ont couché ensemble il y a bien longtemps... environ une vingtaine d’années et sont ensuite devenus meilleurs amis, s’appelant tous les jours.

Debbie habite Los Angeles, a un fils, Jack (Wesley Kimmel) qu’elle surprotège beaucoup, et souhaite donner un nouveau souffle à sa carrière endormie, tandis que Peter demeure à New York et s’est spécialisé dans la consultation pour entreprises voulant refaire leur image. Debbie décide donc de suivre un cours à New York et les deux amis échangent alors leurs appartements, Peter veillera ainsi sur Jack pendant une semaine. On se doute bien de la conclusion, les 109 minutes du long métrage étant passées à arriver à cet heureux dénouement (excessivement prévisible).

Le scénario d’Aline Brosh McKenna (le culte Le diable s’habille en Prada, mais aussi l’abominable Je ne sais pas comment elle fait) ne faisant pas dans l’originalité, il fallait s’assurer que le faux couple soit crédible. C’est le cas de Reese Witherspoon et Ashton Kutcher qui, pourtant, ne partage quasiment aucune scène ensemble (les mauvaises langues diront probablement que c’est précisément pour cette raison que le tout fonctionne).

Même si le Peter d’Ashton Kutcher est présenté comme un « adulescent » et que la Debbie de Reese Witherspoon est parfois étouffante, les personnages échappent – heureusement - à certains stéréotypes genrés. Quelques moments amusants ou émouvants sortent du lot, comme la présence de Steve Zahn en voisin/jardinien/amant occasionnel et la sous intrigue des insécurités de Jack.

Et si Your Place or Mine n’a pas l’attrait de classiques indémodables tels que Comment perdre son mec en 10 jours, Notting Hill, Le journal de Bridget Jones ou Laisse tomber, il te mérite pas! (non, je ne mentionne pas Quand Harry rencontre Sally tant sa présence dans cette micro liste est évidente), cette comédie romantique demeure satisfaisante et confortable... comme lorsqu’on voit un ou une vieille amie.

Your Place or Mine est disponible via Netflix depuis le 10 février.

3 sur 5