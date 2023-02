KOCZAN, Jeannine

(née Carignan)



Le 7 février 2023, à l'âge de 82 ans, est décédée Mme Jeannine Carignan, épouse de feu M. Jules Koczan.Elle laisse dans le deuil ses enfants : Sylvie (Denis) et Patrick (Chantal), ses petits-enfants: Marie-Pier (Jean-Pascal), Maude (Francis), ses arrière-petits-enfants : Tristan, Sarah-Maude et Colin, ses frères et soeurs, beaux-frères et belles-soeurs, neveux et nièces ainsi que parents et amis.La famille vous accueillera le samedi 11 mars 2023 de 13h00 à 17h00 au :Une cérémonie suivra à 17h00.La famille désire remercier le personnel infirmier de l'hôpital de Joliette des ailes 5A et 5B, pour le soutien et les bons soins prodigués.