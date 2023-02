HÉNAULT, Richard



Le 18 janvier, à Montréal, entouré de sa famille, est décédé, à l'âge de 82 ans, Richard Hénault.Il laisse dans le deuil son épouse Louise Bineau, avec qui il a partagé 55 ans de sa vie, ses filles Nadine et Véronique (Martin), sa petite-fille Adélaïde, sa soeur Françoise (Louis), ainsi que ses belles-soeurs, beaux-frères, neveux, nièces et amis.Il avait trois passions : la gestion, la culture et le sport. Nous allons nous ennuyer de son écoute et de ses bons conseils.La famille recevra les condoléances le vendredi 17 février de 16:00 à 20:00 et le samedi 18 février de 10:00 à 13:00, suivi d'une réception, au Complexe funéraire Urgel Bourgie de Ville Mont-Royal, 1255 av. Beaumont, Mont-Royal, Qc, H3P 3J1.Vos condoléances peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer.