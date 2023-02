SMITH, Richard



C'est avec une immense tristesse que nous vous annonçons le décès de monsieur Richard Smith, survenu le 22 janvier 2023, à l'âge de 79 ans et 4 mois, à l'hôpital Charles Lemoyne. Il était le compagnon de vie de madame Armande Davignon. Originaire de Montréal, il demeurait depuis 55 ans à Saint-Hubert. Il était le fils de feu dame Marie-Claire Boucher et de feu monsieur Emery Smith.Outre sa compagne, il laisse dans le deuil ses fils Patrick (Nathalie Perron) et Éric (Geneviève Boucher), ainsi que ses petits-enfants Myriam, Édouard, Anthony et Mégan (Mazen Ouali). Il laisse également dans le deuil, ses frères: Ronald et Gilles (Francine Lachance) ainsi que ses neveux et nièces, ses cousins et cousines et ses ami(e)s.La famille recevra les condoléances le dimanche 26 février 2023, de 9h à 12h à laUne cérémonie sera célébrée en la chapelle à 12h.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'hôpital Charles-LeMoyne.https://www.fhclm.ca/faites-un-don/