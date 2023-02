SIMON, Réjane



Le 5 février 2023, à l'âge de 83 ans, est décédée Mme Réjane Simon, de Ste-Martine.Elle laisse dans le deuil ses enfants Hélène-Marie (Denis Lavoie), Jean et Simon (Karine), ses petits-enfants Lysanne, Mylène, Jérémy, Alexis, Jules et David, ses arrière-petits-enfants Aurélie, Camille, Charlie et Adam, son frère Jacques (Lise), ses neveux André et Philippe ainsi qu'autres parents et amis.La famille recevra les condoléances le dimanche 19 février de 9h à 11h, à la résidence funéraire4 RUE VERVAIS, MERCIER, QC J6R 2K9sous la direction de lawww.residencemariesoleilphaneuf.comAu lieu de fleurs, vos témoignages de sympathie peuvent s'exprimer par un don à la Fondation Anna-Laberge./faire-un-don/La famille tient à remercier le personnel de l'Urgence de l'Hôpital Anna-Laberge pour les bons soins offerts à Mme Simon.