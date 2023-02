LUSIGNAN, Pauline



À Laval, le 18 décembre 2022 est décédée à l'âge de 92 ans Pauline Lusignan, fille de feu Bernard Lusignan et Germaine Grégoire, épouse de feu Michel Prévost, mère de feu Bernard Prévost et soeur de feu Gyselle.Elle laisse dans le deuil son beau-frère Guy (feu Madeleine), ses trois neveux Daniel, Dominique et Louis, leur épouse et leurs enfants ainsi que de nombreux parents et amis.La famille recevra les condoléances au complexe :de 9h à 12h. Une prière commémorative suivra, au salon.Une messe sera célébrée à l'église Saint-Pie-X située au 1065 boulevard Pie X, à Laval,à 10h00 et une messe à la résidence Le Renoirà 14h30.Un remerciement spécial est adressé aux médecins et au personnel de l'unité de pneumologie de l'Hôpital du Sacré-Coeur de Montréal pour les bons soins prodigués.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Hôpital du Sacré-Coeur de Montréal.