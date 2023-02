PICHÉ, Jean-Roch

C'est avec une grande tristesse que nous annonçons le décès de Jean-Roch Piché survenu à l'hôpital de Saint-Eustache, entouré de l'amour des siens, le 1er février 2023, à l'âge de 83 ans.Il laisse dans le deuil sa femme, Magaret Poisson et ses enfants Johanie Victoria, Julie (Gabriel Gagnon), Caroline (Hugues Tremblay) et Élisabeth (Stéphane Lamoureux). Il laisse dans le deuil ses frères et soeurs Luc (Johanne Baril), Léo (Pierrette Beaumier), Lucie (Richard Hétu), feu Gilles (Réjeanne Beaudet), feu Yvon (Yolande Beaulieu), feu Huguette (Pierre Cartier), feu Guy (Marcelle Genest). Il laisse également dans le deuil ses petits-enfants Nelly Gagnon, Justin Gagnon, Pénélope Jacques, Charles-Antoine Tremblay, Zachary Tremblay, Léa-Jeanne Tremblay, et ses nièces et neveux Jean Piché, Alexis Hétu, Dominique Piché, Denis Piché, Claude Piché, Nathalie Cartier et Lyne Piché. De nombreux amis, clients et employés sont aussi attristés par le départ du président-directeur général et fondateur de la compagnie Fleurarôme Limitée à Saint-Eustache.Tout au long de sa carrière, il a fait preuve d'altruisme et de dévouement en supportant plusieurs organismes comme la Fondation Paul Gérin-Lajoie, la Fondation de l'hôpital Sainte-Justine et plusieurs autres.Condoléances aux familles Piché, Poisson, Baril, Hétu, Louis, Borgella, Antoine, Prospère, Docteur.La famille accueillera parents et amis à :le vendredi 17 février de 17h à 21h. Les funérailles auront lieu à 13h le samedi 18 février à l'Église de Saint-Eustache, située au 123 rue Saint-Louis à Saint-Eustache. Par la suite, un moment de partage aura lieu à la salle de réception de l'Espace Memoria (2159 boulevard Saint-Martin Est, Laval).