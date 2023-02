RUEL, Robert

Le 20 décembre 2022 est décédé Robert Ruel, fils de feu Thérèse Paquette et de feu Edgar Ruel.Il laisse dans le deuil son épouse, Lise, sa fille Marilou (Serge), ses petits-enfants Elia et Endi, sa famille, son personnel qu'il aimait tant et de nombreux amis.Il a vécu à sa façon et il nous a quittés à sa façon.Et avant son départ, il a eu le temps de faire ses adieux et de recevoir de nombreux témoignages d'amour.Sa réussite sur le plan professionnel particulièrement dans le milieu du divertissement (il est le fondateur de la mythique Boîte à chansons le 2 Pierrots) et de la restauration avec l'unique Jardin Nelson, a été dominée par son esprit d'entraide et sa générosité. Toujours à l'écoute, il savait doser son intérêt à l'endroit d'individus et de causes sollicitant son soutien. Son sens de la justice et son ambition de vivre dans un monde meilleur ont toujours influencé son cheminement. Passionné de sport (et fier Cactus !), il a marqué son entourage par son implication à plusieurs niveaux.Une cérémonie en son honneur aura lieu, mardi leà 14 h à l'église St-Viateur d'Outremont (183 avenue Bloomfield) suivie d'une petite réception au salon :En témoignage de sympathie, merci de ne pas envoyer de fleurs mais un don in memoriam à une des causes qui lui tenaient à coeur :- Fondation de l'hôpital Sainte-Justine(https://www.fondationstejustine.org/fr/don/faire-un-don)- Fonds de recherche en radiologie, radio-oncologie et médecine nucléaire du CHUM(https://radiologie.umontreal.ca/departement/philanthropie/- À "ses p'tites Soeurs" en qui il avait tant confiance :Missionnaires de la Charité (2465 rue Champagne, Montréal, H2K 2G9)