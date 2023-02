BERTRAND, Pauline



Le samedi 24 décembre 2022, à l'âge de 70 ans, est décédée Mme Pauline Bertrand, de Vaudreuil-Dorion, fille de feu Roch Bertrand et de Françoise Aubry.Outre sa mère, elle laisse dans le deuil son époux Gilbert Bourbonnais, son fils Dominic (Pascale Boily), sa fille Martine (Philippe Gaudreau), ses cinq petites-filles Lily, Marilou, Charlotte, Marianne et Florence, ses soeurs Ginette et Claire, ses frères Pierre et François, ses beaux-frères, belles-soeurs, neveux et nièces ainsi que tous ses autres parents et amis.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, le samedi 25 février 2023 à 12h30, en l'église Saint-Michel située au 414, avenue St-Charles, Vaudreuil-Dorion, suivi du service religieux qui sera célébré à 14h. L'inhumation aura lieu à une date ultérieure.Au lieu de fleurs, des dons à la Fondation des maladies du coeur et de l'AVC seraient appréciés.www.aubryetfils.ca