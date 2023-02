PARENT (née MOREAU)

Marguerite



À Montréal, le lundi 30 janvier 2023, à l'âge vénérable de, est décédée Marguerite Moreau, veuve d'Adrien Parent, mère de feu Jeannine.Elle laisse dans le deuil son fils Armand, ses petits-enfants Sylvianne (Serge) et Nathalie (Martin), ses arrière-petits-fils Stéphane (Marie-Claude) et Samuel, un arrière-arrière-petit-fils Victor, son beau-fils Jean-Claude, ses neveux et nièces ainsi que plusieurs autres parents et amis de la famille.Les proches recevront les condoléances à :le dimanche 19 février dès 11h. Une cérémonie commémorative sera célébrée au salon à 15h.À la mémoire de Marguerite, des messes à la paroisse de votre choix seraient appréciées.