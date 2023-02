BOURQUE, Pierre



À Châteauguay, le 5 février 2023, à l'âge de 61 ans, est décédé Pierre Bourque, fils de feu Jacques Bourque et de feu Denise Forget.Il laisse dans le deuil ses frères Richard (Renée Crête), Gilles (Anne-Lorrainne Riel) et Serge (France Frenette), sa nièce Valérie Bourque-Riel et son neveu Geoffrey Bourque-Riel, ainsi qu'autres parents et amis.Selon ses volontés, il n'y aura aucune cérémonie.450 699-9919www.alexandrenicole.com